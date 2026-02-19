União Cacoalense perde de virada por 3 a 2 para o Barcelona no Aluízio Ferreira

Publicada em 19/02/2026 às 08h20
Índio do Norte venceu a Raposa da BR -por 3 a 2 no Aluízio Ferreira
Barcelona e União Cacoalense entraram em campo com a pressão e necessidade de uma reação na competição, as duas equipes brigaram em cada lance em busca da vitória, tanto que o primeiro gol saiu aos 40 segundo de jogo, gol mais rápido do Rondoniense Sicredi 2026. A Raposa da BR não perdeu tempo, após bate rebate a bola sobrou limpa para Tiago abrir o placar no Aluízio Ferreira.
A União Cacoalense chegou aos segundo aos 32 minutos numa jogada rápida, Alfredo Machado recebeu na entrada da área e com um toque de categoria de cavadinho ampliou para a Raposa da BR. Um minuto após o segundo gol da União Cacoalense o Barcelona começou a reação, Arthur cruzou na área Pedro Herique subiu, mas acabou empurrado pelo zagueiro, pênalti para o Barcelona, Luquinhas foi para combrança e descontou para o Índio do Norte.
O gol de empate do Barcelona veio nos primeiros segundo do segundo tempo, numa jogada de contra ataque Ariel recebeu na entrada da área ele avançou e bateu cruzado Érick livre e sem goleiro só empurrou para o fundo do gol. Aos 37 minutos a virada do Barcelona, após bela jogada de Jararaca, Ariel recebeu na área o artilheiro bateu de virada pra virar o jogo. Barcelona 3 União Cacoalense 2.
Com a vitória o Barcelona fica a um ponto do G4 enquanto o União Cacoalense permanece em último lugar com apenas um ponto.
Foto: Josiel Silva
Comentários
Seja o primeiro a comentar!