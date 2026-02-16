“Uma mulher linda dessas”: Mileide rebate disputa com Virginia na Sapucaí
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 16/02/2026 às 09h11
A poucos dias de atravessar a avenida como rainha de bateria da Unidos da Tijuca, Mileide Mihaile comentou a repercussão nas redes sociais que coloca lado a lado seu samba e o de Virginia Fonseca. Para ela, a comparação não faz sentido.

"Não, eu acho que a Virginia está ótima, gente. Acho que não tem como comparar alguém que samba há 10 anos com alguém que vai ser a estreia dela. Cada uma com sua personalidade", afirmou. Em seguida, em tom leve, completou: "Uma mulher linda dessas, maravilhosa, bundão duro".

Neste Carnaval, Mileide assume pela primeira vez o posto máximo à frente da bateria da escola do Borel. Já Virginia se prepara para estrear como rainha da Grande Rio, em um momento diferente da carreira. A maranhense destacou que experiências distintas precisam ser consideradas. "São momentos diferentes. Cada uma vive o seu processo", declarou.

Antes de chegar ao cargo atual, Mileide construiu trajetória na avenida como musa da Grande Rio entre 2019 e 2025. No período, participou de ensaios e desfiles, ampliando a proximidade com a comunidade de Duque de Caxias. Após a saída de Paolla Oliveira da função de rainha, parte do público cogitou seu nome para o posto, mas a escola anunciou Virginia como substituta em maio.

Sobre a preparação para o desfile, Mileide contou que adotou disciplina rigorosa. “Pra segurar um rojão desses, paro de tomar álcool, porque quem é que aguenta tomar álcool e trabalhar desse jeito? Aí come regrado, dorme… Aí o corpo agradece”, disse, acrescentando que perdeu cerca de três quilos no processo.

A Tijuca encerra a segunda-feira (16) de apresentações com o enredo “Carolina Maria de Jesus”. Enquanto isso, nas redes, o debate continua — mas, segundo Mileide, a avenida é o espaço para cada uma mostrar seu próprio ritmo.

