Trump nega amizade com Epstein e diz que milionário se juntou a autor

Por G1
Publicada em 02/02/2026 às 15h23
Publicada em 02/02/2026 às 15h23
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta segunda-feira (2) ter amizade com Jeffrey Epstein e afirmou que o milionário se juntou ao autor Michael Wolff, a quem chamou de “canalha”, para prejudicá-lo politicamente.
Na sexta-feira (30), o Departamento de Justiça publicou mais de 3 milhões de páginas sobre as investigações que envolvem a rede de abuso sexual comandada por Epstein. O milionário tirou a própria vida na prisão, em 2019, enquanto aguardava julgamento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!