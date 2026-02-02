STF reúne Lula e cúpula do Congresso na abertura dos trabalhos de 2026

Por AGÊNCIA BRASIL
Publicada em 02/02/2026 às 15h13
Publicada em 02/02/2026 às 15h13
O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta segunda-feira (2) sessão solene de abertura do Ano Judiciário de 2026, cerimônia que marca a abertura dos trabalhos após o período de recesso.
A sessão está prevista para começar às 14h e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, também foram convidados e representarão a classe de integrantes do Ministério Público e dos advogados.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!