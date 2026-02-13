SINTERO Comunicado de feriado – Carnaval e Quarta-feira de Cinzas
Por SINTERO
Publicada em 13/02/2026 às 08h21
Sem expediente de 16 a 18 de fevereiro; Retorno em 19 de fevereiro

O SINTERO informa que não haverá expediente na Sede Administrativa de Porto Velho, nem nas 11 Regionais, nos seguintes dias:

16 e 17 de fevereiro de 2026 (segunda e terça-feira) – Feriado Nacional de Carnaval

18 de fevereiro de 2026 – Quarta-feira de Cinzas

O atendimento será retomado normalmente na quinta-feira, 19 de fevereiro.

