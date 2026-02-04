DEMANDAS

SINDSEF-RO em Brasília: Avanços Decisivos para os Servidores Federais de Rondônia; foram discutidas as suspensões de novas portarias

Também participaram das discussões o Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio Ronaldo, e a Dra. Vera Rodrigues, assessora do senador Chico Rodrigues