Semma inicia ação de limpeza e revitalização de Área de Preservação Permanente

Por Assessoria

Publicada em 23/02/2026 às 14h53

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) deu início a uma ação de limpeza e revitalização da Área de Preservação Permanente (APP) do município. A iniciativa tem como foco a recuperação ambiental da área, a retirada de resíduos descartados irregularmente e o fortalecimento da conscientização da comunidade sobre a importância da preservação.

Os trabalhos incluem a remoção de entulhos, lixo doméstico e materiais recicláveis descartados de forma inadequada às margens de rios e nascentes. Paralelamente, a equipe técnica realiza a avaliação das condições do solo e da vegetação, com vistas à implantação de ações de reflorestamento e proteção das áreas degradadas.

As APPs são espaços protegidos por legislação ambiental e exercem papel essencial na conservação dos recursos hídricos, na prevenção de enchentes e na manutenção da biodiversidade. A intervenção busca não apenas melhorar o aspecto ambiental da região, mas também promover mais qualidade de vida para a população.

A SEMMA destaca que a participação dos moradores é fundamental para o sucesso da iniciativa. O descarte correto de resíduos e a denúncia de práticas irregulares contribuem diretamente para a preservação ambiental e para o desenvolvimento sustentável do município.

A ação seguirá nos próximos dias, com cronograma contínuo de limpeza, monitoramento e plantio de mudas para recuperação das áreas impactadas.