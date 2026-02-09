Semed promove curso de Boas Práticas e Dietas Especiais para profissionais da alimentação escolar

Publicada em 09/02/2026 às 14h08
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2026 o Curso de Boas Práticas e Dietas Especiais, coordenado pela nutricionista do DAE, Viviane Simões Vaz.
A formação contou com a parceria do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) e foi destinada às merendeiras, auxiliares de cozinha, voluntários e seletistas, proporcionando a ampliação de conhecimentos voltados à alimentação escolar saudável e inclusiva.
Durante o curso, os participantes tiveram contato com o tema das PANCs – Plantas Alimentícias Não Convencionais, por meio do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Merenda Escolar Enriquecida com Plantas Alimentícias Não Convencionais”, desenvolvido pela aluna e merendeira da rede municipal Maria Francisca de Oliveira Lima Ilorca, com a colaboração dos integrantes dos projetos de compostagem e apiário: Paulo Prates, Elaine Oliveira, Michel Montero, Elisama Bustamante, Lucidariane Parrião, Flávia Alessandra, Valdeglenia Souza, Uendel Cristian e Vanessa Rodrigues.
Os cursistas atuantes no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) receberam treinamento prático sobre o preparo das PANCs, além de orientações relacionadas à higienização da cozinha, do refeitório e dos alimentos, reforçando as boas práticas na manipulação alimentar.
Outro ponto de destaque da capacitação foi a abordagem sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A nutricionista Viviane Simões Vaz, especialista em ABA, apresentou conteúdos sobre o que são os transtornos, possíveis causas, tratamentos, dietas sem glúten e sem caseína, alimentos favoráveis e protetores do cérebro, alimentos a serem evitados, estratégias nutricionais, benefícios das dietas e práticas úteis no ambiente escolar. Também foram compartilhados estudos recentes sobre glúten, ômega 3, açúcar, mel e rapadura relacionados ao TEA e TDAH.
A iniciativa fortalece a preparação das profissionais da alimentação escolar para lidar com o novo cenário educacional, contribuindo para uma merenda mais nutritiva, inclusiva e adequada às necessidades dos alunos da rede municipal de ensino.
