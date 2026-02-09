Semed convoca professores aprovados em teste seletivo
Por Jairo Ardull
Publicada em 09/02/2026 às 13h48
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), está convocando 34 professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2024, para contratação imediata e por tempo determinado. O prazo para apresentação de documentos vence na quinta-feira (12).

São 25 professores nível 2 (30 horas) para atuar na educação infantil na área urbana e nove professores nível 2 (40 horas) que trabalharão, também na área urbana, no ensino fundamental. O período para comparecimento dos convocados teve início no dia 6 e segue até 12 de fevereiro.

O prazo de contratação, segundo a Secretaria Municipal de Administração (Semad), é de um ano, prorrogável por igual período. “Nossa intenção é realizar um concurso público para preencher  cargos em todas as secretárias. Mas até lá, temos que contratar via processo seletivo para que as nossas escolas não fiquem sem professores”, afirmou o prefeito Affonso Cândido (PL).

Segundo ele, a pasta está na fase final de elaboração do certame. “A Prefeitura de Ji-Paraná  tem carência em muitos  cargos, e o setor da educação sente a falta de professores, mesmo com a nossa disposição em contratar. Esperamos que os convocados possam  ocupar essas vagas e, ao mesmo tempo, se preparar para o concurso público”, frisou o prefeito.

Os atendimentos para apresentação de documentos ocorrem no balcão da Gerência Geral de Recursos Humanos (GGRH), no Palácio Urupá, sede da Prefeitura de Ji-Paraná, na avenida 2 de Abril, nº 1701, bairro Urupá (1º distrito), no período das 7h30 às 13h30, de segunda à sexta-feira.

