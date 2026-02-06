SANEROM emite comunicado acerca do antigo “LIXÃO”

Publicada em 06/02/2026 às 09h00
Em conformidade com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, bem como após orientação da SEDAM-RO, a SANEROM informa que não será permitido o descarte irregular de lixo/resíduos no antigo lixão, localizado na linha 188.
Informa ainda que o local será destinado exclusivamente para depósito de resíduos de construção civil classe A e de lixos verdes, desde que estes estejam fora de sacos plásticos.
Assim, deve ser descartado no antigo lixão apenas:
Lixo verde: grama, mato e podas de árvores.
Resíduos de construção civil classe A que são aqueles provenientes de obras de construção, demolição, reformas e reparos. Entre eles estão: Componentes Cerâmicos: Tijolos, blocos, telhas e revestimentos cerâmicos. Visto que eles podem ser triturados e utilizados como agregados em novas obras. Argamassa e Concreto: Eles podem ser britados e incorporados em novas estruturas de concreto. Peças Pré-Moldadas em Concreto: Blocos, tubos e meios-fios pré-moldados em concreto são reutilizáveis e podem ser incorporados em novas construções. Solos de Terraplanagem: Os solos escavados durante a terraplanagem de um terreno também são considerados resíduos de Classe A. Eles podem ser reaproveitados no próprio local ou em outras obras.
Lixo que NÃO deve ser descartado no antigo lixão:
Resíduos domésticos; Resíduos de construção civil classe B e C; Resíduos hospitalares; Pneus; Móveis e Eletrodomésticos.
Salienta ainda a população que, para descarte no antigo lixão, devem, obrigatoriamente respeitar as orientações dos vigias, que passarão todas as instruções para o descarte regular dos resíduos permitidos.
Horário de Funcionamento e atendimento ao público:
Segunda às sextas-feiras: 08:00 as 18:00 horas
Sábados: 08:00 as 12:00 horas
Domingos e feriados não há expediente
Quanto aos RECICLÁVEIS como papelão, plástico, latas e metal, devem ser direcionados para a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (RECICOOP), no Barracão situado dentro do Antigo Lixão.
PNEUS – Por ora, os comerciantes devem manter seus pneus armazenados até o município providenciar novo local, isso considerando o incidente que ocorreu no local anterior.
A SANEROM de Rolim de Moura reforça seu compromisso com o meio ambiente, através da gestão adequada dos resíduos sólidos e a promoção da sustentabilidade. Cumprindo sempre as normas e legislações em vigor e buscando soluções para um futuro mais verde e limpo para todos. O descumprimento das normas sujeitará o infrator, seja pessoa física ou jurídica, às penalidades previstas em lei.
Lembrando que jogar lixo em local irregular é crime e Informamos ainda que os locais que sofrem descarte irregular de resíduos estão sendo monitorados.
Em caso de dúvidas procure a Autarquia de Saneamento de Rolim de Moura – SANEROM, contato WhatsApp: 69 9 9311 6782.
