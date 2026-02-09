Publicada em 09/02/2026 às 13h40
As obras de infraestrutura realizadas pelo governo de Rondônia na RO-420 foram concluídas no perímetro urbano do distrito de Jacinópolis, no município de Nova Mamoré. Os serviços, executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), comtemplaram 2 quilômetros e 400 metros de asfalto em pista dupla, entregando uma via totalmente estruturada e adequada às necessidades da população local.
A obra incluiu serviços de drenagem promovendo uma maior durabilidade do pavimento, além da pavimentação, implantação de meio-fio e sarjeta, garantindo melhor acabamento urbano e organização do sistema viário. Todo o conjunto de intervenções foi executado conforme os projetos técnicos, assegurando qualidade e funcionalidade à rodovia.
Com a pavimentação concluída, a RO-420 recebeu também sinalização viária completa, abrangendo sinalização horizontal com pintura viária e sinalização vertical com a implantação de placas. Foram instaladas placas de limite de velocidade, indicação de fim de pista, sinalização de lombadas e travessias de pedestres, promovendo maior organização do tráfego e reforçando a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam o trecho.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a entrega da rodovia representa um avanço significativo para a mobilidade e segurança da população de Jacinópolis. “Os investimentos do governo em infraestrutura viária garantem vias modernas, bem estruturadas e seguras, melhorando a trafegabilidade em todas as regiões do estado”, ressaltou.
Obra contribui para mobilidade urbana, valorização do distrito e melhoria da qualidade de vida dos moradores
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou que a obra foi executada com atenção a todos os detalhes técnicos previstos em projeto. “A integração entre drenagem, pavimentação e sinalização resulta em uma rodovia mais segura, durável e preparada para o tráfego urbano.”
Segundo o titular da Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, os serviços foram realizados seguindo os padrões exigidos. “A entrega da Rodovia-420 com todos os elementos concluídos, desde a base do pavimento até a sinalização final, garante melhor visibilidade, disciplina no trânsito e mais segurança para os usuários da via”, explicou.
Com a conclusão de todas as etapas, a RO-420 é entregue à população de Jacinópolis como uma rodovia completamente estruturada, contribuindo para a mobilidade urbana, valorização do distrito e melhoria da qualidade de vida dos moradores.
