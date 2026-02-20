RO-010 passa por melhorias em dois trechos estratégicos, com serviços de patrolamento e encascalhamento

Por Antonia Lima

Publicada em 20/02/2026 às 14h33

O governo de Rondônia intensifica os trabalhos de recuperação nas rodovias estaduais, no trecho que liga o município de Mirante da Serra sentido Urupá, e no trecho de Mirante da Serra em direção ao distrito de Tarilândia, ambas na RO-010, com serviços de reconformação de plataforma (patrolamento) e revestimento primário (encascalhamento). Ao todo, somando os dois lados, são aproximadamente 40 quilômetros recebendo as melhorias.

Os trabalhos executados pela 3ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), em Ouro Preto do Oeste, têm como objetivo corrigir irregularidades na pista e garantir melhores condições de tráfego nesse período chuvoso para os moradores e produtores rurais que passam pela rodovia.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da ação para a região. “Estamos trabalhando de forma contínua para manter as rodovias trafegáveis durante todo ano, principalmente nesse período em que as estradas de chão precisam de mais atenção por conta do período chuvoso. A RO-010 é fundamental para o escoamento da produção e para o deslocamento da população, e nosso compromisso é assegurar melhores condições de mobilidade.”

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder André, as equipes atuam de forma estratégica. “A reconformação de plataforma e o revestimento são serviços fundamentais para eliminar irregularidades e restaurar a estrutura da via, proporcionando segurança para toda a comunidade”, explicou.

O residente da 3ª residência regional de Ouro Preto do Oeste, Adinaldo de Andrade, destacou que os serviços seguem um planejamento técnico, com foco especial nas áreas que mais precisavam de melhorias. Segundo ele, os ajustes necessários estão sendo feitos ao longo da via para proporcionar mais conforto e segurança aos usuários. Além disso, se trata de um trabalho contínuo para atender de maneira eficaz a região da RO-010.

Já o titular da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, enfatizou o papel da fiscalização na execução dos serviços. “Nossa equipe acompanha cada etapa dos trabalhos, verificando se os padrões exigidos estão sendo cumpridos. Isso garante que o serviço entregue tenha qualidade e realmente atenda às necessidades da comunidade.”