PS UNIR 2026 - Divulgado resultado final da seleção para cursos de graduação

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulgou nesta quinta-feira (5) o resultado final do PS UNIR 2026 para ingresso nos cursos de graduação, com base nas notas do Enem. E a partir desta sexta-feira, dia 6, tem início o período de manifestação de interesse para os cursos com entrada no primeiro semestre, etapa obrigatória para todos os candidatos que desejam permanecer na disputa por uma vaga na Universidade.
Confira o resultado nos links abaixo.
PS UNIR GERAL 2026 - Ações Afirmativas
PS UNIR GERAL 2026 - Cotas e Ampla Concorrência
PS UNIR Medicina 2026 - Ações Afirmativas
PS UNIR Medicina 2026 - Cotas e Ampla Concorrência
Classificação - O resultado final do PS UNIR apresenta a listagem dos candidatos por ordem de classificação geral, tanto na ampla concorrência quanto na respectiva cota. A classificação, no entanto, não garante matrícula automática. Para efetivar o ingresso na Universidade, é obrigatório realizar a manifestação de interesse, além de acompanhar as convocações, cumprir os prazos previstos no cronograma e atender a todas as exigências estabelecidas no edital.
Manifestação de interesse - A manifestação de interesse é uma etapa obrigatória para todos os candidatos que desejam continuar concorrendo a uma vaga na UNIR, inclusive os classificados e os que permanecerem em lista de espera. No PS UNIR 2026, esse procedimento deve ser realizado antes da primeira convocação para matrícula, no período de 6 a 8 de fevereiro, exclusivamente pela página do candidato. A não realização da manifestação implica a exclusão do candidato das próximas etapas do processo seletivo.
Matrículas - Para os cursos com ingresso no primeiro semestre letivo, a publicação do edital de convocação para matrícula em primeira chamada está prevista para 12 de fevereiro de 2026. O envio da documentação pelo sistema de matrícula deverá ser feito no período de 13 a 19 de fevereiro de 2026, conforme o cronograma do PS UNIR 2026.
Aulas - O início das aulas do semestre letivo 2026.1 para novos alunos (calouros) será no dia 3 de março, conforme o Calendário Acadêmico 2026 (acesse aqui).
SOU UNIR - Mais informações sobre o PS UNIR 2026 podem ser obtidas por meio do Serviço de Orientação ao Usuário, o SOU UNIR. Para isso podem ser enviados e-mails para o endereço [email protected] ou mensagens por WhatsApp para o número (69) 2182-2016.
Todos os documentos e etapas do PS UNIR 2026 podem ser acessados aqui, inclusive o cronograma com as datas das próximas etapas.
