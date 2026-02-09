Programa Porteira Adentro leva máquinas, infraestrutura e apoio direto ao produtor rural no Vale do Rio Ávila

Publicada em 09/02/2026 às 13h52
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), realizou no sábado, 07, a abertura oficial do programa “Porteira Adentro” na Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio Ávila (Asprova). O evento reuniu dezenas de agricultores que acompanharam a chegada da frota de máquinas destinada a serviços de infraestrutura e produção dentro das propriedades.
O programa oferece horas/máquina para a execução de serviços essenciais como gradagem de solo, escavação de tanques para piscicultura e bebedouros, espalhamento de calcário, recuperação de pastagens e manutenção de estradas internas. Na região da Asprova, a expectativa é que cerca de 40 famílias sejam beneficiadas diretamente pelas ações.
Segundo o secretário de Agricultura, Gilvaneo da Veiga, o programa vem passando por uma reestruturação significativa desde 2023. Uma das principais mudanças diz respeito à infraestrutura: antes eram apenas três equipamentos básicos e agora a Semagri dispõe de duas frotas completas, o que permite o atendimento simultâneo a diferentes localidades. Enquanto as máquinas atuam no Vale do Rio Ávila, outra equipe inicia os trabalhos na região do Rio Vermelho.
“Levamos a demanda ao prefeito, buscamos economizar recursos e hoje podemos atender duas associações ao mesmo tempo. Isso agiliza o trabalho e garante que o benefício chegue ao máximo de produtores no menor tempo possível”, afirmou o secretário.
Além do auxílio mecânico, o secretário destacou investimentos para agregar valor à produção local. O Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA), que antes investia R$ 50 mil, saltou para R$ 500 mil em aportes para a compra direta de itens da agricultura familiar. O suporte técnico de engenheiros agrônomos também foi reforçado para garantir a qualidade dos produtos.
O presidente da Asprova, Efraim dos Santos, ressaltou que o custo desses serviços de forma privada seria impensável para a maioria dos pequenos produtores. “O programa é fundamental porque proporciona condições que onerariam muito o produtor; muitos não teriam condições de fazer por conta própria”, explicou.
Presente no evento, o prefeito Flori Cordeiro vinculou a entrega dos benefícios à saúde financeira do município. De acordo com o gestor, a economia gerada por reformas administrativas, como a do Instituto Municipal de Previdência (IMPV) – que poupa R$ 18 milhões anuais aos cofres públicos – permitiu a ampliação dos programas da Semagri de dois para oito programas ativos.
“No ano passado, investimos R$ 14 milhões em maquinário e organizamos a secretaria para entregar serviços concretos”, declarou o prefeito. Ele citou ainda a criação e incentivo à cooperativa leiteira local, que recebeu a doação de um terreno avaliado em R$ 9 milhões e R$ 600 mil para capital de giro, além de uma usina de leite e caminhão refrigerado, visando eliminar intermediários e garantir preços mais justos aos produtores de leite de Vilhena.
