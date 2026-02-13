PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (13) de chuvas no Norte

Publicada em 13/02/2026 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta sexta-feira (13), indica céu com muitas nuvens para toda a região e possibilidade de chuvas isoladas para quase todos os estados ao longo do dia — à exceção de Roraima, onde não deve chover. As precipitações devem ter maior concentração a partir da tarde.
Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região e possibilidade de chuvas isoladas para todo o Acre, centro-norte de Rondônia, centro-oeste e norte do Tocantins, sul do Amazonas, centro-sul e nordeste do Pará e leste do Amapá.
Durante a tarde, a possibilidade de chuvas isoladas toma quase toda a região — à exceção de Roraima, Amapá, norte do Amazonas, norte do Pará e extremo-sudeste do Tocantins. Essas condições devem se manter até a noite.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção de Roraima, sudoeste do Amapá, noroeste do Pará e extremo-norte do Amazonas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Belém, Macapá, Palmas e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
