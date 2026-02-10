PREVISÃO DO TEMPO: Região Norte registra fortes pancadas de chuva nesta terça-feira (10)

Publicada em 10/02/2026 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte do país nesta terça-feira (10). A instabilidade atua em praticamente todos os estados, com destaque para pancadas de chuva ao longo do dia.
No Acre e em Rondônia, a previsão é de muita chuva durante todo o dia, com céu carregado e risco de volumes elevados.
No Amazonas, a instabilidade será mais intensa no sul do estado, atingindo os municípios de Novo Aripuanã e Manicoré, onde são esperadas pancadas de chuva e trovoadas.
Em Roraima, o dia deve ser de céu nublado, com menor potencial para chuva significativa.
Já no Amapá, há chance de chuva isolada no norte e centro do estado, especialmente nos municípios de Calçoene, Amapá e Tartarugalzinho.
No Pará, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva no sudoeste e sudeste do estado, alcançando Altamira, São Félix do Xingu e Novo Progresso.
No Tocantins, o tempo segue instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia em diversas regiões do estado.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Palmas. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
