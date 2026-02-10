PREVISÃO DO TEMPO: Região Norte registra fortes pancadas de chuva nesta terça-feira (10)
Por Jullya Borges / Brasil 61
Publicada em 10/02/2026 às 08h00
 O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte do país nesta terça-feira (10). A instabilidade atua em praticamente todos os estados, com destaque para pancadas de chuva ao longo do dia.

No Acre e em Rondônia, a previsão é de muita chuva durante todo o dia, com céu carregado e risco de volumes elevados.

No Amazonas, a instabilidade será mais intensa no sul do estado, atingindo os municípios de Novo Aripuanã e Manicoré, onde são esperadas pancadas de chuva e trovoadas.

Em Roraima, o dia deve ser de céu nublado, com menor potencial para chuva significativa.

Já no Amapá, há chance de chuva isolada no norte e centro do estado, especialmente nos municípios de Calçoene, Amapá e Tartarugalzinho.

No Pará, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva no sudoeste e sudeste do estado, alcançando Altamira, São Félix do Xingu e Novo Progresso.

No Tocantins, o tempo segue instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia em diversas regiões do estado.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Palmas. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

