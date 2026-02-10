Prefeitura discute ações da campanha

Publicada em 10/02/2026 às 09h01
𝐏𝐫𝐞𝐟𝐞𝐢𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐩𝐢𝐠𝐚̃𝐨 𝐃'𝐎𝐞𝐬𝐭𝐞, por meio da participação da SEMED, CRAS, CREAS, SEMSAU e SEMOD, esteve presente ontem na Promotoria de Espigão D'Oeste em reunião articulada pelo Ministério Público de Rondônia. Ao lado da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Detran, discutimos ações da campanha "𝐍𝐀̃𝐎 𝐄́ 𝐍𝐀̃𝐎" de combate à violência contra a mulher como parte da mobilização para o carnaval.
Após o encontro, cartazes da campanha foram distribuídos em locais estratégicos, levando a mensagem de respeito e proteção durante o período festivo.
"Quando uma mulher diz 𝐍𝐀̃𝐎, qualquer insistência é desrespeito. Qualquer passo além é violência. Combater todas as formas de violência contra mulheres – física, sexual, psicológica, patrimonial, moral, obstétrica, institucional, digital e o feminicídio – é proteger direitos, preservar vidas e construir uma sociedade mais livre, justa e solidária."
Ações integradas por um carnaval mais seguro e respeitoso.
