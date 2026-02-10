Polícia localiza veículo ligado a ataque a tiros em estabelecimento comercial

Publicada em 10/02/2026 às 09h00
Na tarde da última segunda-feira (09), por volta das 14h, forças de segurança localizaram um veículo automotor suspeito de envolvimento em uma ocorrência criminal registrada anteriormente no município. A ação ocorreu na zona rural, em uma área próxima a um loteamento, após informações repassadas pelo Núcleo de Inteligência do 4º Batalhão da Polícia Militar, em atuação conjunta com a Polícia Civil.
Conforme apurado, o automóvel estaria relacionado a um ataque a tiros ocorrido em um estabelecimento comercial, ocasião em que indivíduos, utilizando o veículo, efetuaram diversos disparos de arma de fogo a partir do interior do carro, vindo a atingir o proprietário do local.
Após diligências investigativas, o veículo foi localizado abandonado em uma área rural. Segundo informações repassadas por moradores da região, o automóvel teria sido deixado no local no mesmo dia do fato criminoso, e os ocupantes teriam fugido utilizando uma motocicleta que acompanhava o carro.
A guarnição policial militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que o veículo apresentava sinais de abandono e danos, como vidros abertos e avarias no para-brisa. No interior do automóvel foram encontrados objetos pessoais e embalagens diversas, indícios relevantes para a investigação. No momento da verificação, chovia intensamente, o que exigiu atenção redobrada na preservação do local.
Diante da situação, a Polícia Técnico-Científica foi acionada para a realização de perícia e coleta de possíveis vestígios que possam auxiliar na elucidação dos fatos. Informações preliminares sobre a negociação anterior do veículo também foram levantadas e serão analisadas no curso das investigações.
Após a conclusão dos procedimentos periciais, o veículo foi removido e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permanecerá à disposição da autoridade policial para continuidade dos trabalhos investigativos.
A atuação integrada entre Polícia Militar e Polícia Civil foi fundamental para o isolamento da área, preservação de vestígios e avanço das investigações relacionadas ao crime.
