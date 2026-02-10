Governo de Rondônia celebra avanços na Educação durante Abertura do Ano Letivo 2026

Publicada em 10/02/2026 às 09h08
Com o tema “Transformando Vidas por meio da Educação”, o governo de Rondônia deu início ao ano letivo de 2026, marcando uma nova temporada de avanços para mais de 170 mil estudantes acolhidos nas 408 escolas estaduais. A cerimônia ocorreu na Escola Flora Calheiros, em Porto Velho, um exemplo da transformação educacional do estado que, através de investimentos estratégicos, converteu desafios sociais em um ambiente de infraestrutura moderna e inspiradora.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, defende que a educação tem um papel especial no desenvolvimento do estado e na melhoria da qualidade de vida. ‘’A Educação ajuda as crianças e jovens a realizarem seus sonhos e contribui com um estado e país melhor, e os investimentos feitos pelo governo de Rondônia são para proporcionar cada vez mais, um ambiente favorável para avanços e conquistas’’, ressaltou.
NOVOS INVESTIMENTOS
Distribuição de mais de 222 mil kits de materiais didáticos, um investimento de R$ 18,9 milhões do governo de Rondônia
Para a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, a Educação de Rondônia tem recebido investimentos expressivos, o que tem trazido resultados, e anunciou a distribuição de mais de 222 mil kits de materiais didáticos, um investimento de R$ 18,9 milhões do governo de Rondônia.
“Nossas escolas estão recebendo constantemente entregas de qualidade.” Reconhecemos a importância de uma gestão que compreende que a transformação começa na escola. Tanta entrega na educação é o reflexo do compromisso do governo de Rondônia para a transformação de vidas”, disse a secretária.
Estes somam-se a um histórico robusto de investimentos nos últimos anos: 188 novas salas de aula; reformas em 319 unidades; reajuste salarial acumulado de 69,19% para os servidores; e um aporte de R$ 573,6 milhões no transporte escolar, além de inscrições abertas para contratar professores e técnicos para atender ainda melhor a comunidade escolar.
AÇÕES ESTRATÉGICAS
O secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, destacou o esforço do governo em transformar a educação rondoniense em todos os cantos do estado. “A educação é a nossa esperança de transformarmos o mundo.” O governo de Rondônia atua em todas as frentes, inclusive no Baixo Madeira e em comunidades indígenas, garantindo que as obras resultem em ambientes adequados para o desenvolvimento dos estudantes.”
O titular da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), Luiz Fernando, pontuou que a Educação é relevante para o desenvolvimento do estado e recebe a destinação de 25% da receita dos impostos no estado. Ele disse ainda que o ambiente escolar é importante para o exercício da cidadania e anunciou um acordo de cooperação entre Sefin e Seduc para fortalecer a educação fiscal com melhores recursos didáticos.
“A educação é essencial para formar cidadãos que irão transformar o estado de Rondônia cada vez melhor e mais desenvolvido, de oportunidades para todos, e a educação fiscal tem como papel conscientizar sobre o papel de cidadania, pois as duas coisas que materializam a cidadania são voto e os impostos, que são convertidos em ações que garantem os direitos dos cidadãos”, pontuou o secretário da Sefin.
FLORA, EXEMPLO DE SUPERAÇÃO
De acordo com o diretor Mábio Garcia, a Educação em Rondônia vive um novo tempo proporcionado pelos investimentos do governo, e a escola Flora é exemplo disso. “Os investimentos que o governo do estado tem feito na educação refletem na sala de aula, e o Flora é um exemplo dessas mudanças que estão ocorrendo na educação do nosso estado.” Houve bastante mudança, principalmente no que diz respeito à infraestrutura e no uso dos recursos tecnológicos. O repasse dos tablets e dos notebooks foi fundamental para que despertasse o interesse dos alunos pelos estudos”, frisou.
A professora Larissa Bernardo, ex-aluna da escola e agora docente, reforça que a gestão e os investimentos mudaram a fama da escola. Entre as novidades, ela aponta aulas de música, reforço no contraturno e uma sala de Atendimento Educacional Especializado (A.E.E.) totalmente equipada. “É visível como o Flora mudou.” Antes estava sempre em evidência por notícias desagradáveis, houve uma mudança, desde a estrutura até a qualidade de ensino. Toda a comunidade no entorno consegue observar essa transformação”, enfatizou.
A estudante Maria Auxiliadora Gomes, do 2º ano, reforçou essa nova fase da educação rondoniense. “Com a ajuda do governo, os estudantes não querem mais desistir, mas aproveitar a oportunidade de aprender.” A cada ano, estamos recebendo materiais didáticos de muita qualidade. E a nossa escola está ficando melhor. A minha expectativa é de termos em 2026 um ano bem próspero de conhecimento”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!