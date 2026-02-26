Prefeitura realiza Audiência Pública de Metas Fiscais e reforça transparência na gestão dos recursos públicos

Por Assessoria

26/02/2026

A Prefeitura de Rolim de Moura realizou, na manhã desta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, uma Audiência Pública de Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, referente ao 3º quadrimestre de 2025. O encontro ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Rolim de Moura, com início às 9h30.

A audiência foi promovida pela administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Governo, em atendimento ao que estabelece o §4º do Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), garantindo à população o acesso às informações sobre a execução orçamentária, financeira e fiscal do Município.

Durante a apresentação, foram demonstrados e avaliados os resultados fiscais alcançados no período, permitindo a análise do equilíbrio das contas públicas, do cumprimento das metas estabelecidas e da responsabilidade na aplicação dos recursos. O momento também possibilitou a participação dos cidadãos presentes, fortalecendo o controle social e a transparência administrativa.

Com a realização da audiência pública, a Prefeitura de Rolim de Moura reafirma seu compromisso com a legalidade, a responsabilidade fiscal e a transparência, assegurando que a população rolimourense tenha pleno conhecimento sobre a gestão dos recursos públicos e as ações desenvolvidas pela administração municipal.