Prefeitura inaugura o Centro Municipal de Educação Infantil Heley de Abreu Silva Batista

Por Assessoria

Publicada em 23/02/2026 às 14h44

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou o Centro Municipal de Educação Infantil Heley de Abreu Silva Batista, no bairro Gerson Neco, ampliando o acesso à educação infantil em tempo integral para crianças do bairro e regiões adjacentes.

Essa é a segunda creche inaugurada em 2026, reforçando o compromisso da gestão com investimentos contínuos na educação. A unidade conta com 10 salas , capacidade para até 194 crianças.

Com uma equipe qualificada — gestores, servidores e estagiários —, a creche oferece um ambiente seguro, acolhedor e preparado para o desenvolvimento das nossas crianças.

A unidade homenageia Heley de Abreu Silva Batista, pedagoga reconhecida nacionalmente por sua dedicação à inclusão e por seu ato de bravura em defesa da infância.

Educação pública de qualidade, com transparência, cuidado e compromisso com o futuro de Ariquemes.