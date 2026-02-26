Ponte sobre o Rio Pimenta Bueno avança e reforça infraestrutura estadual na RO-495, em Chupinguaia

Por Antonia Lima

Publicada em 26/02/2026 às 08h33

A construção da nova ponte sobre o Rio Pimenta Bueno, na RO-495, avança com as equipes do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO). Com 95,95 metros de extensão e 8,80 metros de largura, a estrutura conta com quatro vãos de vigas na ponte, dois já concluídos, com o terceiro vão em fase de finalização. O aterro nas cabeceiras já foi iniciado, demonstrando que a obra está em fase avançada e cada vez mais próxima da conclusão.

A ponte vai conectar de maneira importante a região da Zona da Mata ao Cone Sul do estado, facilitando o escoamento da produção agrícola, impulsionando o comércio de forma estratégica ao promover a integração regional em Rondônia e garantindo mais segurança para os que transitam pela rodovia.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância estratégica da obra para o desenvolvimento estadual. “Essa ponte representa mais do que uma estrutura de concreto e aço, estamos falando de integração regional, fortalecimento da economia e melhoria direta na vida das pessoas. A RO-495 é um eixo importante, e a ligação entre a Zona da Mata e o Cone Sul vai impulsionar ainda mais o crescimento do estado.”

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, “a obra está bem adiantada, com dois vãos concluídos e o terceiro já estruturado. O início do aterro da cabeceira mostra que as equipes têm bastante empenho com a construção de uma ponte moderna, projetada dentro dos padrões técnicos atuais, que vai garantir mais segurança e durabilidade”, pontuou.

A titular da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras (CPPOO), Carolina Lisowski, destacou o cuidado aplicado em cada etapa. “Todos os serviços seguem rigorosamente os critérios de engenharia, desde a fundação até a superestrutura. É uma obra robusta, pensada para suportar o fluxo de veículos e contribuir de forma permanente para o desenvolvimento da região.”

Com estrutura moderna, segura e planejada para atender à crescente demanda de tráfego, a ponte sobre o Rio Pimenta Bueno consolida mais um importante investimento do governo de Rondônia em infraestrutura. Faltando pouco para a conclusão, a obra já simboliza um novo tempo de integração e progresso para o estado.