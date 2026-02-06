PM prende quatro suspeitos por extorsão, sequestro e porte ilegal de arma

Publicada em 06/02/2026 às 08h50
Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de quatro homens suspeitos de envolvimento em crimes como extorsão, porte ilegal de arma de fogo, ameaça, sequestro, cárcere privado e violação de domicílio na manhã desta quinta-feira, 5, na Linha do Batista, zona rural do município de Candeias do Jamari (RO).
De acordo com informações policiais, a ocorrência teve início após denúncia anônima relatando que uma camionete cinza com quatro indivíduos armados teria invadido uma fazenda para cobrar uma suposta dívida mediante grave ameaça. Duas viaturas do Comando de Policiamento de Área (CPA) do 5º e do 9º BPM, foram ao local.
Abordagem
Os policiais visualizaram uma camionete com as características repassadas e realizaram a abordagem. Dois homens que estavam no veículo foram identificados como M. Q. S., e E. F. S., Após revista pessoal e consulta nominal, nada de ilícito foi encontrado inicialmente com eles.
Durante a continuidade da ação, os militares entraram na propriedade rural para averiguação, onde localizaram mais dois suspeitos. Um deles tentou fugir ao perceber a presença policial, enquanto o outro estava com uma pistola em mãos. Segundo a PM, após desobedecer a ordem de parada, foram efetuados três disparos de advertência ao solo, momento em que o homem largou a arma. Ele foi identificado com as iniciais de L.P. G.,. O quarto suspeito, W. R.S., também foi localizado e detido.
Conforme relato das vítimas, o proprietário da fazenda, afirmou que foi surpreendido pelos suspeitos e ameaçado para pagar uma dívida “por bem ou por mal”. Um menor de idade, sobrinho da vítima, relatou que os mesmos indivíduos já haviam ido ao local dias antes e também fizeram ameaças. A polícia informou ainda que, mesmo após ser preso, um dos suspeitos continuou proferindo ameaças contra o fazendeiro.
Durante a ocorrência foram apreendidos uma camionete Toyota Hilux cinza, cerca de R$ 6.195 em espécie, folhas de cheques, uma pistola Taurus calibre .380 com registro de furto em 2023, munições, carregador e um coldre de couro.
Os quatro suspeitos receberam voz de prisão, tiveram seus direitos constitucionais informados e foram encaminhados à Central de Flagrantes. Segundo a PM, o uso de algemas foi necessário devido ao risco de fuga e à periculosidade dos envolvidos. Advogados dos conduzidos acompanharam os procedimentos policiais. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!