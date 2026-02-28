Por PC/RO

Publicada em 28/02/2026 às 08h40

Ações integradas entre as polícias civis de Goiás (PCGO) e Rondônia (PCRO) resultaram, na manhã desta sexta-feira (27), na prisão de um homem suspeito de operar uma rede de crimes sexuais contra crianças e adolescentes no ambiente virtual. O alvo da Operação “Fake Buddy” foi localizado em Rolim de Moura, onde equipes da delegacia local e da 1ª DRACO deram apoio direto à Delegacia de Paraúna (GO).

As investigações apontam que o suspeito utilizava perfis falsos para se passar por criança e, mediante ameaças e extorsão, obtinha imagens de cunho sexual das vítimas. No momento da prisão, os agentes encontraram um vasto acervo de pornografia infantojuvenil no dispositivo móvel do investigado, o que gerou, além do mandado judicial, a prisão em flagrante.

O trabalho contou com o suporte tecnológico do Laboratório de Operações Cibernéticas (CIBERLAB) do Ministério da Justiça, evidenciando que a fronteira digital não é barreira para a investigação policial. O material apreendido agora passará por perícia para identificar possíveis novas vítimas e outros envolvidos no esquema.