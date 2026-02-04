O experiente Expedito foi vital para a entrada de Rocha no PSD; Marcos Rogério busca apoio de Cassol; e Léo faz mudanças na Educação

Publicada em 04/02/2026 às 08h26
EM RONDÔNIA, 64 PESSOAS SOMEM ENTRE CADA 100 MIL. O CASO MAIS FAMOSO É DO PROFESSOR QUE DENUNCIOU DESVIOS NA SEDUC
Nesta semana, mais uma criança sumiu em Porto Velho. Infelizmente, foi encontrado seu corpo, afogado. Nesta terra de Rondon, aliás, o sumiço de pessoas é algo comum. Os números oficiais apontam que a cada cinco dias e meia, alguém é dado como desaparecido no Estado. Geralmente dias, semanas, meses e até anos depois, muitos dos sumidos são encontrados.
Alguns abandonaram tudo, por vontade própria; outros têm problemas mentais; outros porque não queriam voltar à sua terra. No país e em Rondônia, o percentual médio de pessoas sumidas que são encontradas depois, chega a 68 por cento.
A pergunta que não quer calar é: onde estão os outros 32 por cento? E outra: para onde foram levadas muitas crianças que somem e que jamais são localizadas? No ano passado, registros policiais apontavam que 84.760 pessoas desapareceram de uma hora para outra. O total equivale a 232 sumiços diários. Os registros apontam que foram 3.353 pessoas que foram consideradas desaparecidas a mais que em 2024.
Rondônia apresenta em 2021 uma média próxima a 64 pessoas desaparecidas a cada 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de menos de 35. Ou seja, aqui, os índices batem quase no dobro. Em três anos, os números nacionais aumentaram muito. Foram mais de 84 mil sumidos no ano passado, contra 74 mil em 2022.
Ou seja, em três anos, o número de ocorrências cresceu em 13,5 por cento, com dez mil casos a mais.
O caso mais famoso do nosso Estado foi o desaparecimento do professor Moisés Rodrigues de Lima, de 39 anos, que sumiu no rio Madeira em outubro de 2013. Quase 13 anos depois, o corpo jamais foi encontrado. Moisés sumiu num período em que havia investigações sobre graves denúncias que ele fez, envolvendo desvios na Secretaria de Educação do Estado, onde ele trabalhava.
No Brasil, dois casos famosos de crianças desaparecidas permanecem sem solução até hoje. O primeiro, o do menino Carlos Ramires da Costa, que sumiu quando estava brincando numa praça do Rio de Janeiro, no início de agosto de 1973, ou seja, há quase 53 anos. O outro, de outra criança, Guilherme Caramês Tibúrcio, de 8 anos, que sumiu quando andava de bicicleta perto da sua casa, em Curitiba, em 1991. Há quase 35 anos, até hoje ninguém sabe o que aconteceu.
No caso de desaparecimento de crianças, a primeira providência é ligar para o número 181. Há também uma cartilha completa sobre como agir rapidamente nestes casos. Ela foi criada pelo Ministério da Justiça no ano passado, com o título “O que fazer quando alguém desaparece?”.
EX-COMUNISTA, O ESPECIALISTA EM AMAZÔNIA ALDO REBELO CONCORRE À PRESIDÊNCIA PELA DEMOCRACIA CRISTÃ
Um especialista em Amazônia, conhecedor do que de melhor e pior tem na nossa região; crítico duríssimo do atual governo e principalmente da sua ministra de Meio Ambiente, Mariana Silva, é o novo candidato à Presidência da República. Um ex-comunista, ex-presidente da Câmara Federal e duas vezes ministro tanto de Lula quanto de Dilma Rousseff, Aldo Rebelo lançou seu nome para disputar o Planalto pela Democracia Cristã, um partido reconhecidamente de direita.
Em dezenas de vídeos que sempre bombam nas redes sociais, Rebelo analisa com viés supercrítico o governo do PT; denuncia que quem manda na Amazônia são as ONGs internacionais, inclusive agindo, com todo o aval der Marina Silva, segundo destaca, dentro do Ministério do Meio Ambiente. Nos últimos tempos, ele tem atacado com dureza as ações do governo na Amazônia; denuncia a miséria e a pobreza e, mais que tudo, diz que os programas do governo socialista não dão oportunidade de trabalho aos jovens, “que acabam sendo cooptados pelo crime organizado e pelo tráfico de drogas”.
A decisão foi tomada mesmo depois de sondagens de dois nomes quentes entre os presidenciáveis, para que Aldo aceitasse ser vice. Um deles, o do hoje principal nome da direita, Flávio Bolsonaro, que procura um nordestino de peso, para compor sua chapa. Aldo Rebelo cairia como uma luva. O outro foi o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Em ambos os casos, depois de agradecer os convites, Rebelo não os aceitou. Agora, é mais uma opção da direita, hoje totalmente dividida, para concorrer à Presidência.
HÁ 42 ANOS NA POLÍTICA, O EXPERIENTE EXPEDITO JÚNIOR TEVE PAPEL VITAL PARA QUE O GOVERNADOR ACEITASSE O PSD
Um dos principais mentores das conversações e negociações políticas que culminaram com o acordo em que o governador Marcos Rocha ingressou no PSD e, ainda, assumindo o comando regional da sigla, o ex-senador Expedito Júnior não poupou elogios ao seu novo companheiro. Disse, por exemplo, que ”o tapete verde e amarelo que estendemos para o Governador, representa o reconhecimento por todo o trabalho que ele tem prestado ao nosso Estado”.
Expedito, que aliás abriu mão do comando estadual do PSD para que Rocha passe a ser o responsável pela missão, acrescentou que “a filiação do Governador nos dá tranquilidade para fortalecer ainda mais a candidatura do prefeito Fúria à sua sucessão, além de reforçar significativamente nossas nominatas de deputados estaduais e federais, tornando-as altamente competitivas”, referindo-se à disputa das cadeiras tanto no Congresso Nacional quanto à Assembleia Legislativa.
O experiente Expedito, na política desde 1984, quando foi eleito vereador em Rolim de Moura, de onde saiu para ser o maior jovem deputado federal da Constituinte, em 1º de fevereiro de 1987, na época o mais jovens entre todos os 559 membro do grupo que preparou a Constituição brasileiro de 1988. Ou seja, há 42 anos, com vários mandatos, Expedito Júnior está integrado à história do nosso Estado. Agora, quer voltar à Câmara Federal, disputando uma das oito cadeiras em jogo em outubro próximo.
MARCOS ROGÉRIO BUSCA APOIO DE CASSOL, SE REÚNE COM PREFEITOS E PROCURA UM VICE DE PORTO VELHO
Enquanto os demais possíveis candidatos ao Governo (Adailton Fúria, Hildon Chaves, Delegado Flori e Sérgio Gonçalves) percorrem a mídia quase todos os dias, em busca de espaço para divulgar seus planos para a eleição de outubro, outro nome forte no pacote da sucessão tem utilizado uma tática diferente. Marcos Rogério não se afasta dos microfones, é claro, mas, ao menos por enquanto, optou por encontros políticos. Tem se encontrado com vários prefeitos e, mais recentemente, teve novo encontro com o ex-governador e ex-senador Ivo Cassol que, ao que tudo indica, vai apoiá-lo na disputa pelo Palácio Rio Madeira/CPA.
Em várias reuniões, Marcos Rogério tem sido acompanhado pelo candidato ao Senado, Fernando Máximo, com quem está fazendo uma dobradinha para a disputa deste ano. Embora o empresário Bruno Scheid também seja candidato pelo PL de Rogério e tenha o apoio pessoal da família Bolsonaro, é com Máximo que o senador que comanda a sigla em nível regional está fazendo a pré-campanha. Aliás, algumas semanas atrás, os dois se reuniram com Ivo Cassol, na casa do ex-governador, para tratarem de assuntos ligados à campanha.
Marcos Rogério quer o governo. Na eleição passada, ficou muito perto dele, perdendo no segundo turno para Marcos Rocha, reeleito. Mesmo sendo ambos conservadores e de direita, Rogério se tornou forte opositor do atual governo e pelo grupo palaciano, é considerado o maior inimigo político, ou adversário, para não usar palavra tão forte.
O senador que quer governar Rondônia está ainda numa missão das mais complexas e decisivas: encontrar um nome bom de voto e com grande aceitação em Porto Velho, para ser seu vice e compor uma chapa com ele. Tem conversado muito, mas até agora não bateu o martelo. A busca continua.
UM DIA ANTES DO ANO LETIVO, LÉO MORAES TROCA COMANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PORTO VELHO
Uma surpresa no governo municipal, a menos de 24 horas do início do ano letivo nas escolas municipais de Porto Velho: a exoneração do secretário de Educação. Leonardo Leocádio. O novo titular da pasta, nomeado em seguida pelo prefeito Léo Moraes, era o adjunto, Giordani Lima, que agora assume o comando da pasta e do ensino público na Capital. As aulas começaram nesta terça-feira, dia 3, já com o novo secretário no comando. Não houve informações oficiais sobre as razões da troca de comando, mas conversas de bastidores afirmam que Leocádio estava em rota de colisão com importantes nomes do governo municipal. Obviamente, ninguém confirma isso!
A Educação tem sido prioridade total na administração de Moraes. Além de pesados investimentos em todas as áreas, destaca-se o Programa de Apoio Financeiro às Escolas. A medida garante que os educandários da rede municipal iniciem o ano letivo com recursos disponíveis para atender demandas imediatas e fortalecer o funcionamento das unidades. Neste ano, o valor foi quase 35 por cento a mais do que o investido no ano passado.
Transporte escolar, material para os estudantes, uniformes e atenção ativa ao ensino para crianças do ensino especial, resumem algumas das principais ações da Prefeitura, agindo diretamente na vida estudantil. Porto Velho possui 141 escolas públicas e abrigará, neste ano, algo em torno de 44 mil estudantes. A troca de titular da Secretaria de Educação não altera os planos de Moraes para o desenvolvimento do setor, segundo anuncia a Prefeitura.
SETE MORTES NO TRÂNSITO EM CERCA DE 50 HORAS. SEIS DELAS FORAM NA CADA VEZ MAIS PERIGOSA BR 364
O trânsito mata cada vez mais. Em Rondônia, a BR 364 assassina levou mais seis vidas neste final de semana passado, em pouco mais de 50 horas. Quatro delas num único acidente, registrado em Candeias do Jamari. Outras duas mortes ocorreram perto de Cacoal. A sétima foi em Porto Velho, dentro da cidade. Ultrapassagens em local proibido, velocidade muito acima da permitida, ignorar a sinalização, esquecer que há buracos em alguns trechos e que há muitas centenas de caminhões trafegando, todos os dias, de dia ou de noite, acaba sendo fatal para quem esquece que está rodando numa rodovia de altíssimo o perigo.
Todos os dias, indo e vindo, há cerca de três mil caminhões trafegando nos perto de mil quilômetros entre Vilhena e a fronteira com o Acre. O perigo é enorme, para quem não respeitar a sinalização, andar em velocidades absurdas ou, ainda, cometer a tentativa de suicídio de ultrapassar em local proibido. A chance imediata de bater de frente com um destes inúmeros caminhões pesados que vão e vêm, é imensa. Numa colisão assim, o motorista num carro comum têm possibilidade nenhuma de sobreviver.
As campanhas feitas pelos órgãos de trânsito continuam sendo ignoradas, principalmente quando se trata de rodar nas BRs. Imagine-se o que pode acontecer, em termos de acidentes graves e de muito mais mortes, quando motoristas com habilitação que não passaram por autoescolas e nem por testes simples, como a baliza, forem maioria nas ruas das cidades e nas rodovias, como deve ocorrer daqui a alguns anos! Será o caos ou não vai mudar muito do que já é hoje?
A PODEROSA HAVARD ATACA JUDEUS, PODE PERDER 1 BILHÃO DE DÓLARES E SE TORNAR INVIÁVEL SEM VERBAS FEDERAIS
A ideologia putrefata e nefasta, que tomou conta de uma das maiores e mais importantes Universidades do mundo, vai custar muito caro a todos que a utilizaram para defender teses esquerdistas e, pior de tudo, a se tornar um ícone antissemita nos Estados Unidos, exatamente o país que é o maior aliado do judeus. Além de condenada a pagar uma multa de 500 milhões de dólares, agora o governo americano não aceitou o acordo e quer que a Universidade de Havard pague, na verdade, 1 bilhão de reais, segundo exigência do presidente Donald Trump.
Mais que isso, a parceria de Havard com o jornal New York Times (a quem Trump nomina de “jornal falido”) contra os judeus, pode representar o fim de uma das mais conceituadas universidades do mundo. Isso porque o governo americano está anunciando que vai cortar todas as verbas para a famosa instituição, o que seria uma tragédia e levaria Havard, segundo o próprio NY Times, a “entrar numa crise financeira insustentável”.
Em suas redes sociais, Donald Trump afirmou que a indenização pela guerra antissemita feita por Havard tem que ser de 1 bilhão de dólares. E acrescentou: “a partir de agora, não queremos mais nenhum contato com Havard. Nem hoje e nem no futuro”!
E assim, por pura ideologia doentia, um dos mais sensacionais educandários do Planeta corre o risco de extinção. Junto com o New York Times, jornal que apoiou todos os ataques de Havard aos judeus e que está vivendo uma crise enorme há alguns anos.
NOGUEIRA ELOGIA JUDICIÁRIO RONDONIENSE E DIZ QUE A OAB É PARCEIRA PARA UMA JUSTIÇA CADA VEZ MAIS ATUANTE
Na abertura do ano do Judiciário, nesta semana, com a presença do governador Marcos Rocha e inúmeras autoridades, prestigiando a magistratura estadual, sob o comando do desembargador Alexandre Miguel, o destaque foi o discurso do presidente da OAB, o advogado Márcio Nogueira. Não só pelos elogios proferidos sobre a qualidade do Judiciário rondoniense, mas também com alfinetadas sutis sobre o uso da Justiça para, eventualmente, serem cometidas injustiças, sem citação direta, mas que pode ser sobre o que está acontecendo em alguns casos em tribunais superiores do país.
“Não podemos terceirizar a consciência, nem do magistrado nem do advogado. A confiança depende de decisões humanas, responsáveis e assumidas”, disse Nogueira, a certa altura do seu discurso. Em relação especialmente a Rondônia, segundo o presidente da OAB, nossa Justiça “reúne hoje credenciais técnicas, institucionais e humanas para liderar uma Justiça mais próxima, mais efetiva e mais confiável. A advocacia está pronta para caminhar junto nessa construção”, enfatizou.
O presidente da OAB Rondônia reforçou ainda que “a advocacia é parte essencial dessa nova etapa, atuando como ponte entre o Judiciário e a sociedade. Segundo ele, não há jurisdição efetiva sem advocacia respeitada e integrada ao projeto institucional”. E mais: Márcio Nogueira reafirmou a disposição da OAB Rondônia e da advocacia rondoniense em atuar como parceira estratégica do Tribunal de Justiça na implementação do Plano de Gestão, especialmente nas ações voltadas à ampliação do acesso à justiça, prevenção de litígios, soluções consensuais e fortalecimento da segurança jurídica.
GEDEÃO QUER SOLUÇÃO PARA RUAS DO BAIRRO LAGOINHA, AFETADAS CONSTANTEMENTE POR ALAGAÇÕES
Buscar informações para agir, em defesa dos moradores. Conversar pessoalmente, pé no barro, com aqueles que sofrem e que precisam de apoio para terem uma qualidade de vida melhor do que têm atualmente. É isso que o vereador e presidente da Câmara de Vereadores, Gedeão Negreiros, tem feito desde o início do seu mandato. Nesta semana, por exemplo, Gedeão esteve no bairro Lagoinha, na zona leste de Porto Velho, para verificar de perto os constantes problemas de alagamento que afetam a região, especialmente nas ruas Dois Irmãos e Botafogo.
Durante a visita, moradores acompanharam o parlamentar e relataram as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Segundo a população, sempre que chove a área fica completamente alagada, impedindo o tráfego de veículos, pedestres e até o acesso de serviços essenciais, como ambulâncias, coleta de lixo e transporte escolar. O cenário evidencia a necessidade urgente de obras de drenagem, já que a falta de escoamento adequado das águas pluviais tem causado transtornos recorrentes, prejuízos aos moradores e riscos à saúde pública.
Gedeão Negreiros destacou que a visita técnica tem como objetivo reunir informações diretamente com a comunidade para encaminhar as demandas aos órgãos responsáveis. “Estamos aqui ouvindo os moradores, registrando os problemas e buscando soluções junto ao poder público para garantir melhores condições de mobilidade e qualidade de vida para quem vive no Lagoinha”, afirmou o vereador. As reivindicações da comunidade serão transformadas em pedido de providência, solicitando a execução de serviços de drenagem e melhorias na infraestrutura viária da região.
PERGUNTINHA
Opine: como você analisa o caso de um estudante de Medicina, transexual, que ficou na posição 1.241 nas provas entre 140 vagas e foi incluído nos aprovados pela cota de gênero, já que se declara ser mulher e negra?
Comentários
Seja o primeiro a comentar!