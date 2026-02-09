Melhorias em escolas estaduais fortalecem o esporte, lazer e bem-estar de estudantes em Jaru e região

Publicada em 09/02/2026 às 14h02
O governo de Rondônia está executando obras de revitalização em quadras esportivas e melhorias externas de mais de seis escolas estaduais no município de Jaru e região, em uma parceria entre a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Superintendência Regional de Educação de Jaru e a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp).
Com mão de obra da Gerência de Ações Urbanísticas (GAU) da Seosp, os serviços tiveram início em outubro de 2025 e já foram concluídos na Escola Estadual Plácido de Castro, em Jaru. No local, foi realizada reforma geral da quadra, troca de luminárias, recuperação dos vestiários e arquibancadas, melhorias na parte elétrica e telhado, além da pintura completa da fachada e dos muros.
No momento, a equipe da Seosp atua na Escola Estadual Capitão Sílvio de Farias, onde estão sendo executadas a reforma geral da quadra, dos banheiros e vestiários, recuperação das arquibancadas, melhorias no telhado e pintura completa das áreas internas e externas da escola.
Agora os alunos da escola Placido de Castro podem desfrutar de um espaço totalmente revitalizado
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforçou a importância dos investimentos voltados à educação e ao esporte. “Reformar e revitalizar as quadras é proporcionar ambientes adequados para a prática esportiva, a socialização e o desenvolvimento dos nossos jovens”, ressaltou.
Para o secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos, Elias Rezende, acompanhar o avanço das obras vai além da entrega de estruturas físicas. “Mais do que revitalizar quadras, estamos transformando espaços que agora estão modernos, seguros e preparados para receber os estudantes com mais conforto, inclusão e motivação”, ressaltou.
A execução dos serviços ocorre por meio da adesão da Superintendência Regional de Educação de Jaru a uma ata disponibilizada pela Seduc, enquanto a Seosp é responsável pela execução da mão de obra.
A superintendente regional de Educação de Jaru, Vanuza Cordeiro, reforçou a importância da iniciativa. “As ações impactam diretamente a rotina escolar, oferecendo espaços mais adequados para atividades esportivas e pedagógicas. É uma conquista para toda a comunidade escolar”, destacou.
A Secretária de Estado da Educação, Albeniza Oliveira, enfatizou que os investimentos em espaços esportivos contribuem para o desenvolvimento integral dos estudantes. “As quadras escolares são ambientes essenciais para a formação dos nossos alunos, pois incentivam a prática esportiva, a socialização e a disciplina. Essas melhorias garantem mais qualidade às atividades pedagógicas e esportivas, fortalecendo o papel da escola como espaço de desenvolvimento humano”, concluiu.
ESCOLAS BENEFICIADAS
10 escolas de Jaru e região receberam melhorias internas e externas
Além da Escola Estadual Plácido de Castro e da Escola Estadual Capitão Sílvio de Farias, ambas em Jaru, outras escolas também serão beneficiadas com melhorias:
Escola Estadual Marechal Costa e Silva (Distrito de Bom Jesus) – Reforma da quadra
Escola Estadual Primavera (Distrito de Theobroma) – Reforma do muro
Escola Estadual Pedro Vieira (Distrito de Tarilândia) – Reforma da quadra, do muro e construção da calçada do auditório
Colégio Tiradentes da Polícia Militar (Jaru) – A reforma da quadra será executada por empresa terceirizada, em parceria entre a Seosp e a Seduc/Coinfra
Escola Estadual Cláudio Manoel Costa (Distrito de Colina Verde) – Reforma da quadra e da calçada
Escola Estadual Costa Júnior (Distrito Governador Jorge Teixeira) – Reforma do muro
Escola Estadual Jorge Teixeira (Jaru) – Construção de espaço esportivo
Escola Estadual Professora Dayse Mara de Oliveira Martins (Jaru) – Reforma da quadra e construção de calçadas
As obras reforçam o compromisso do governo de Rondônia em garantir ambientes escolares mais adequados, seguros e propícios ao aprendizado e à prática esportiva.
