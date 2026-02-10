Luciana Gimenez nega ligação com Epstein após citação em documentos dos EUA

Publicada em 10/02/2026 às 14h08
A apresentadora Luciana Gimenez se pronunciou na noite desta segunda-feira (9) depois que seu nome passou a circular em meio a documentos oficiais relacionados ao empresário norte-americano Jeffrey Epstein. Em nota, ela afirmou de forma categórica que nunca manteve qualquer relação pessoal, profissional ou financeira com o bilionário.
Epstein, que foi condenado em 2008 por crimes ligados a uma rede de exploração sexual envolvendo menores, morreu em uma prisão nos Estados Unidos em 2009, pouco tempo após ser detido novamente. O caso voltou a ganhar repercussão após a divulgação de arquivos oficiais que citam nomes de diversos clientes de instituições financeiras.
Entre esses documentos, aparecem registros bancários que mencionam Luciana Gimenez, incluindo movimentações de valores elevados. A associação gerou questionamentos e levou a equipe da apresentadora a se manifestar publicamente para esclarecer os fatos.
De acordo com a assessoria, Luciana identificou a referência ao seu nome em arquivos disponibilizados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e entrou em contato com o Deutsche Bank Trust Company Americas, banco no qual mantinha conta à época, para entender o motivo da vinculação. Segundo informações preliminares repassadas pela instituição, os dados foram fornecidos ao governo americano de forma ampla, sem filtragem individual ou análise de contexto.
Ainda conforme o esclarecimento, os documentos publicados incluem nomes de inúmeros clientes que realizaram operações no mesmo período, sem relação direta com as investigações envolvendo Epstein. No caso de Luciana, as movimentações citadas dizem respeito exclusivamente a transferências internas entre contas da própria apresentadora, sem envolvimento de terceiros.
A equipe informou também que, por se tratarem de registros antigos, o banco está reunindo a documentação completa para comprovar que todas as transações partiram da própria Luciana para si mesma. A apresentadora afirmou estar à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos adicionais e pediu cautela na interpretação das informações divulgadas, a fim de evitar associações indevidas e danos à sua imagem.
