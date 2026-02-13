Justiça Eleitoral leva serviços essenciais ao Distrito de Três Coqueiros

Publicada em 13/02/2026 às 08h10
Equipe da 34ª Zona Eleitoral realiza atendimentos à população do Distrito de Três Coqueiros, em Campo Novo de Rondônia/RO. Arquivo TRE-RO.
A Justiça Eleitoral de Rondônia, por meio da 34ª Zona Eleitoral em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), participou nos dias 7 e 8 de fevereiro, de uma ação que levou os serviços essenciais à população do Distrito de Três Coqueiros, zona rural do município de Campo Novo de Rondônia.
Durante o evento realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 7 de Setembro, a equipe da Justiça Eleitoral ofereceu atendimento de alistamento (primeiro título), revisão, transferência de domicílio eleitoral e regularização da situação eleitoral. Ao todo, foram realizados 177 atendimentos.
A iniciativa teve como foco ampliar o acesso da população aos serviços eleitorais, especialmente em regiões que não contam com ponto fixo de atendimento. A ação também buscou atender pessoas com dificuldades de deslocamento até o cartório eleitoral, fortalecendo o exercício da cidadania principalmente em ano de eleições.
Para garantir a eficiência do atendimento em campo, o TRE-RO contou com suporte técnico da Secretaria de Tecnologia da Informação (STIC) e mobilizaram servidores durante o sábado e a manhã de domingo para atender todos os cidadãos que buscaram os serviços eleitorais.
Com iniciativas como essa, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia reafirma seu papel de aproximar os serviços eleitorais da comunidade, promovendo inclusão, acesso à informação e fortalecimento da democracia.
#ParaTodosVerem
Registro fotográfico de atendimento da Justiça Eleitoral em ambiente interno: servidora sentada orienta um eleitor que assina um documento em frente a um computador. Sobre a mesa há equipamentos de atendimento, como notebook, câmera e ring lights. Ao fundo, outras servidoras realizam atendimentos e há um banner com a frase “O TRE vai até você, porque seu voto é seu poder!”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!