Genus e Rondoniense empatam sem gols e somam apenas um ponto no Campeonato

Sem alteração no placar ao longo dos 90 minutos, o confronto entre Genus e Rondoniense terminou empatado em 0 a 0 no complemento da rodada do Campeonato Rondoniense. Com o resultado, as equipes adicionaram apenas um ponto à classificação, levando o Rondoniense aos 11 pontos e o Genus aos 3.
A necessidade de vitória havia sido levada a campo pelos dois lados. O Genus buscava conquistar o primeiro triunfo na competição, enquanto o Rondoniense tentava reagir após duas derrotas para se manter entre os primeiros colocados. Apesar das tentativas, a rede não foi balançada.
Após o apito final, a única comemoração individual foi a do zagueiro Maurício, escolhido como destaque da partida. Na sequência do calendário, o Genus ficará de folga na próxima rodada, enquanto o Rondoniense disputará novo clássico, desta vez contra o Gazin Porto Velho.
A rodada do meio de semana terá duas partidas no estádio Aluízio Ferreira, com Barcelona enfrentando o União Cacoalense e o Rondoniense voltando a campo diante do Gazin Porto Velho. O confronto entre Guaporé e Ji-Paraná foi adiado, já que ambos disputam compromissos pela Copa do Brasil: o Ji-Paraná recebe o Pantanal, do Mato Grosso do Sul, e o Guaporé viajou para enfrentar o Galvez, no Acre.
