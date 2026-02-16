Corinthians, São Paulo e Santos avançam; Flamengo vence o Botafogo; Tabelinha Rondoniense

Publicada em 16/02/2026 às 08h45
Paulistão: Corinthians, São Paulo e Santos avançam; Velo Clube é rebaixado. Carioca: Pressionado, Diniz banca trabalho; Flamengo avança. Tabelinha Rondoniense: Estadual, Copa Genus e dia do atleta.
Quartas do Paulistão 2026 estão definidas, após rodada decisiva. Vasco sofre, mas vai à semi nos pênaltis; Rubro-Negro elimina Botafogo
Paulistão - A última rodada do Paulistão 2026 definiu os oito classificados às quartas. Corinthians, São Paulo, Capivariano e Santos garantiram as vagas finais e se juntaram a Novorizontino, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Portuguesa. O Velo Clube foi rebaixado ao lado da Ponte Preta.
Confrontos – Novorizontino x Santos, Palmeiras x Capivariano, RB Bragantino x São Paulo e Portuguesa x Corinthians. Às quartas serão em jogo único, com mando do time de melhor campanha.
Carioca - O Vasco quase caiu diante do Volta Redonda, saiu atrás, empatou no segundo tempo e garantiu vaga na semifinal do Carioca nos pênaltis. Mesmo sob protestos, Fernando Diniz reafirmou confiança e disse que não pedirá demissão.
Já o Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 1 no Nilton Santos, com gols de Lucas Paquetá e Erick Pulgar, e agora enfrenta o Madureira na semifinal.
Tabelinha Rondoniense
Genus segura empate e Porto Velho dispara na liderança. Ginasta do projeto Construindo Campeões coleciona títulos e forma novas atletas. FFER abre inscrições para o Rondoniense de Base 2026.
Rondoniense - O Genus empatou sem gols com o Rondoniense no Aluizão e segue sem vencer, mas abriu vantagem sobre o lanterna. Já o Periquito continua firme no G-4, com 11 pontos.
Na parte de cima, o Porto Velho goleou o Barcelona por 4 a 0 e lidera com 20 pontos. O Guaporé venceu o União por 2 a 0 e também se mantém forte na briga pelas semifinais do Rondoniense 2026.
Ginasta - No Dia do Atleta, a trajetória de July Maciel simboliza superação e dedicação. Revelada pelo projeto Construindo Campeões, da Prefeitura de Porto Velho, a ginasta conquistou títulos nacionais e estaduais e hoje é acadêmica de Educação Física e estagiária da Semtel. Entre treinos, estudos e trabalho, ela também ensina 33 meninas, inspirando novas gerações no esporte.
Base - A FFER abriu o período de inscrições para o Rondoniense Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Os clubes filiados devem confirmar participação entre 16 e 28 de fevereiro, via e-mail ao Departamento de Competições. Após o prazo, será realizado o congresso técnico. Os campeões do Sub-15 e Sub-17 garantem vaga na Copa do Brasil de 2027.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!