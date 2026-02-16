Guaporé vence União Cacoalense por 2 a 0 e mantém vice-liderança no Rondoniense

Publicada em 16/02/2026 às 09h00
A vitória fora de casa manteve o Guaporé na segunda colocação do Campeonato Rondoniense Sicredi 2026. Com o resultado de 2 a 0 sobre a União Cacoalense, a equipe alcançou 17 pontos e confirmou a terceira vitória consecutiva na competição, permanecendo próxima do líder. Após o confronto, o foco do time passa a ser a estreia na Copa do Brasil, marcada para o dia 18 de fevereiro, em Rio Branco, diante do Galvez.
O placar foi aberto ainda no primeiro tempo, aos 21 minutos. Em um contra-ataque, após erro no afastamento do zagueiro Breno, a bola sobrou para o atacante Lucas, que finalizou forte no canto direito do goleiro João Pedro.
Na etapa final, a União Cacoalense tentou pressionar em busca do empate e acabou cedendo espaços. Em nova jogada de velocidade, Lucas avançou pela direita e cruzou para Brayan, que dominou, driblou a marcação e finalizou no ângulo esquerdo, definindo o resultado no estádio Aglair Tonelli. Com um gol e uma assistência, Lucas foi escolhido o destaque da partida.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!