Publicada em 16/02/2026 às 08h40
A vitória por 4 a 0 colocou o Gazin Porto Velho mais perto da classificação para a fase decisiva do Campeonato Rondoniense Sicredi 2026. Com o resultado, a equipe chegou aos 17 pontos, enquanto o Barcelona permanece com sete e segue fora da zona de classificação.
A definição do placar foi construída ao longo do jogo, principalmente após o intervalo. Rafael Lima cobrou falta pela direita, a defesa afastou parcialmente e a jogada foi retomada até o cruzamento para Ruan Costa ampliar de cabeça. Na sequência, um pênalti foi marcado e Anderson converteu para fazer o terceiro. Já nos minutos finais, Tchalles marcou o quarto gol da Locomotiva, fechando a goleada.
No primeiro tempo, o controle das ações já havia sido exercido pelo time da casa. O placar foi aberto aos 12 minutos, quando Reninha marcou. O Barcelona tentou reagir e teve uma oportunidade com Johnes, cuja finalização desviou na defesa e saiu pela linha de fundo após intervenção do goleiro Digão.
A partida ocorreu na tarde de sábado no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, no mesmo dia em que a cidade registrava grande movimentação por causa das programações de carnaval.
Foto: Josielsilva09/ Replay_midiaesportiva
Comentários
Seja o primeiro a comentar!