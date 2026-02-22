Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/02/2026 às 10h50

Um foragido da Justiça e um homem identificado como Ricardo S. F. foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes após intervenção da Polícia Militar que também resultou na apreensão de entorpecentes e materiais associados ao tráfico. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo, 22, em Porto Velho.

O ponto de venda de drogas funcionava em um ferro-velho localizado na Rua Linha Eletronorte, no bairro Aponiã, onde a ação foi executada por equipes do 1º Batalhão sob comando do sargento Rocha. A operação ocorreu após denúncias repassadas ao setor Primo Alpha pelo sargento Machado, indicando intensa movimentação de usuários no local.

Com apoio de outras guarnições, o imóvel foi cercado e aproximadamente nove pessoas foram abordadas. Usuários relataram aos policiais que adquiriam entorpecentes de Ricardo e, após verificação, foram liberados, permanecendo detido apenas o indivíduo que possuía mandado de prisão em aberto.

Durante as buscas, foram localizados drogas, objetos de procedência duvidosa e itens utilizados na comercialização de entorpecentes. Os envolvidos foram conduzidos para os procedimentos cabíveis na unidade policial.