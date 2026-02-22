PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem pancadas de chuva e variação de nuvens neste domingo (22)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 22/02/2026 às 10h30

O domingo (22) será de tempo variado na Região Norte.

Acre e Roraima registram céu encoberto. No Amazonas, pode haver chuva isolada em Borba e Manicoré.

Em Rondônia, há chance de chuva isolada em Cujubim, Machadinho d’Oeste e Candeias do Jamari. Já no Amapá, o tempo permanece claro, com poucas nuvens.

No Pará, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva em Curralinho, Oeiras do Pará e na capital, Belém.

Em Tocantins, deve haver muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Conceição do Tocantins, São Salvador do Tocantins e Sandolândia.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).