Acidente na BR 364 deixa ônibus tombado e motociclista morto
Por Folha do Sul
Publicada em 22/02/2026 às 10h40
Após receber um vídeo que está sendo compartilhado em um grupo que reúne caminhoneiros de Vilhena no WhatsApp, mostrando um ônibus tombado em uma ribanceira, e o corpo de um motociclista estirado na pista da BR 364, o FOLHA DO SUL ON LINE buscou mais informações sobre o acidente fatal.
 
Ainda não há informações sobre a dinâmica da colisão, mas segundo apurou a reportagem, a fatalidade aconteceu na noite de ontem, em Ji-Paraná, nas proximidades do posto da PRF, saída para a cidade de Ouro Preto do Oeste.
 
O vídeo relata (e o site confirmou) que a bordo do ônibus acidentado havia crianças e idosos. Além das equipes da Nova 364, empresa que administra a rodovia federal, o Corpo de Bombeiros também ajudou no resgate das vítimas sobreviventes.
 
Conforme informações obtidas por este site, o condutor da moto que morreu no local se chamava “Marcos”, cujo corpo foi recolhido por uma funerária de Ji-Paraná. 

Polícia Ji-Paraná
