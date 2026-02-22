Acidente na BR 364 deixa ônibus tombado e motociclista morto

Por Folha do Sul

Publicada em 22/02/2026 às 10h40

Após receber um vídeo que está sendo compartilhado em um grupo que reúne caminhoneiros de Vilhena no WhatsApp, mostrando um ônibus tombado em uma ribanceira, e o corpo de um motociclista estirado na pista da BR 364, o FOLHA DO SUL ON LINE buscou mais informações sobre o acidente fatal.



Ainda não há informações sobre a dinâmica da colisão, mas segundo apurou a reportagem, a fatalidade aconteceu na noite de ontem, em Ji-Paraná, nas proximidades do posto da PRF, saída para a cidade de Ouro Preto do Oeste.



O vídeo relata (e o site confirmou) que a bordo do ônibus acidentado havia crianças e idosos. Além das equipes da Nova 364, empresa que administra a rodovia federal, o Corpo de Bombeiros também ajudou no resgate das vítimas sobreviventes.



Conforme informações obtidas por este site, o condutor da moto que morreu no local se chamava “Marcos”, cujo corpo foi recolhido por uma funerária de Ji-Paraná.