Ex-prefeito articula pré-candidatura a governador, inclusive a possibilidade de mudar de partido, veículos pesados no centro de Porto Velho

Governador – O ex-prefeito de Porto Velho (dois mandatos consecutivos), Hildon Chaves, presidente estadual do PSDB é um dos nomes com chances reais de conseguir se eleger governador nas eleições de outubro próximo. Quando deixou a prefeitura, em janeiro de 2025, Hildon, segundo pesquisas na época, realizadas por institutos especializados, tinha em torno de 70% de aprovação da sua administração. Seu nome sempre está vinculado, quando o assunto é sucessão estadual, mesmo, após circularem comentários na última quinzena de janeiro que teria ele abortado a pré-candidatura à sucessão estadual, e que optaria por concorrer a uma das oito vagas da Câmara Federal. As informações não se confirmaram e, na última semana Hildon esteve percorrendo vários municípios do interior em busca de nomes para se juntar a ele e formatar um forte grupo para entrar na disputa eleitoral.
Governador II – Além da confirmação de que é pré-candidato a governador em outubro, Hildon, segundo se comenta nos bastidores da política, deverá mudar de partido e se filiar ao União Brasil, que tem os irmãos Gonçalves (Sérgio, vice-governador e Júnior, ex-chefe da Casa Civil durante cerca de seis anos nos dois mandatos consecutivos de Marcos Rocha, que recentemente assumiu a presidência regional do PSD). A esposa de Hildon é deputada estadual, a segunda mais bem votada em 2022 somando 24.667 votos (o 1º foi o experiente Laerte Gomes-PSD Ji-Paraná, que obteve 25.603 votos). Yeda é nome com plenas condições de reeleição e perspectivas de novamente disputar com Laerte a condição de mais bem votada nas eleições deste ano.
Governador III – Hildon estaria estudando convites, além do União Brasil, também do Republicanos, que a exemplo do UB, tem o comando da Família Carvalho (Aparício o pai, ex vice-governador, ex-deputado federal e ex-vereador em Porto Velho) e os filhos deputado federal Maurício Carvalho e Mariana, ex-vereadora na capital e ex-deputada federal no UB. É importante lembrar, que Maurício, hoje deputado federal e líder maior do UB em Rondônia, já foi vice-prefeito de Hildon e renunciou, após se eleger para a Câmara Federal em 2022. O UB está federado ao PP em nível nacional, partido que é presidido pela deputada federal Sílvia Cristina em Rondônia. Caso Hildon se filie ao UB, terá o apoio de a Família Carvalho e o de Sílvia Cristina, que no interior, principalmente, onde o ex-prefeito precisa de parceria, de preferência um vice, para poder consolidar seu projeto de eleger-se govenador é muito bem avaliada. Quem viver verá...
Trânsito – O prefeito de Porto Velho, Leo Moraes (Podemos) vem se empenhando na busca de melhorar o trânsito, que realmente é um dos sérios problemas da capital, além da mobilidade urbana, que também é precária, devido a calçadas desniveladas (quanto tem), inclusive com degraus na passagem dos pedestres principalmente dos deficientes físicos. Também temos as barracas dos ambulantes, que ocupam boa parte das calçadas na área central e nas zonas Leste e Sul, regiões de enorme movimento comercial. Porto Velho precisa de uma reformulação total no sistema de trânsito. A situação da BR 319, que corta a capital transforma boa parte das avenidas Jorge Teixeira e Imigrantes em rodovia federal, devido o acesso ao porto graneleiro do Rio Madeira, onde é exportada boa parte da produção de grãos (soja, milho, café) e de carne bovina precisa ser revista.
Trânsito II – Em períodos de safras de grãos, parte da produção do Mato Grosso também é exportada via Rio Madeira e, o fluxo de veículos pesados (carretas, bitrens, treminhões) gira em torno de 2,5 mil veículos/dia, e também os carros de passeios e motocicletas. Além de tráfego difícil na BR 364, na ligação Porto Velho a Vilhena, com cerca de 700km, ainda temos o gargalo na passagem dos veículos pesados pela capital rumo ao porto. Porto Velho tem problemas sérios no trânsito urbano, porque não tem fiscalização, orientação, organização para facilitar o fluxo. Campanhas educativas funcionam, mas são necessárias ações ostensivas e permanentes com agentes de trânsito nos pontos de gargalo. Também de calçadas seguradas e livres, além de ruas e avenidas sinalizadas, fiscalizadas, mas principalmente e orientação. Não basta punir.
A pré-candidatura de o prefeito-reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD) ao Governo do Estado será fortalecida com o governador Marcos Rocha assumindo a presidência do PSD? S possibilidade de o chefe da Casa Civil, Elias Rezende assumir uma pré-candidatura a vice de Fúria não estaria descartada +++ Rezende é um articulador político em potencial e poderá ser o nome que Fúria precisa para se fortalecer na capital. Ainda mais com o apoio da “máquina” administrativa estadual +++ A Assembleia Legislativa (Ale), esteve reunida na manhã de hoje (9), de forma extraordinária, para analisar alguns projetos (três) que poderiam muito bem ficar para o retorno das sessões ordinárias a partir do dia 24. A maioria dos parlamentares usou a tribuna para abordar a aprovação na última semana de renúncia de dívidas (juros e correções) de empresas com o Estado, tendo como foco a Energisa, concessionária da distribuição de energia elétrica no Estado +++ Quem “lavou a alma” no sábado e domingo últimos foram os torcedores do Palmeiras. O Verdão conseguiu ser campeão da Super Copa do Brasil Feminina vencendo o Corinthians, seu maior rival em São Paulo, nos pênaltis, após empate (1x1) no tempo normal +++ no domingo (8) o Palmeiras venceu (1x0) o Corinthians, no Neto Química, reduto do rival em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Em um final/início de semana o Palmeiras fez barba e cabelo””, como se diz no futebol.
