Em Audiência Pública, Prefeitura apresenta ações e resultados do terceiro quadrimestre de 2025

Por Assessoria

Publicada em 20/02/2026 às 14h22

Para garantir transparência na gestão pública e cumprir as exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), a Prefeitura de Vilhena realizou, na manhã desta quinta-feira (19), a Audiência Pública referente ao 3º quadrimestre de 2025. A sessão, conduzida pela Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), ocorreu no auditório da Câmara Municipal de Vereadores.

A audiência teve início com a apresentação da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), que destacou as atividades desenvolvidas pela pasta e apresentou um resumo detalhado das receitas e despesas do período. Ao longo da manhã, cada secretaria, autarquia e fundação municipais, teve a oportunidade de apresentar as ações realizadas durante o terceiro quadrimestre, prestar contas dos recursos utilizados e compartilhar os planos e metas para os próximos meses.

As apresentações abrangeram diferentes áreas da administração pública, incluindo administração, saúde, educação, assistência social, agricultura, meio ambiente, cultura, planejamento e projetos, entre outras.

A iniciativa tem como objetivo dar publicidade aos atos administrativos e financeiros, e também promover a participação cidadã, permitindo que a população acompanhe, de forma clara e acessível, como os recursos públicos estão sendo aplicados em benefício da coletividade.

A audiência foi transmitida ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura de Vilhena no YouTube e permanece disponível na plataforma para acesso posterior, ampliando ainda mais o alcance e a participação popular. A ata da audiência poderá ser consultada na íntegra por meio do Portal da Transparência do município.