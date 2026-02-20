Educação em Foco, Dois Dias de Planejamento e Capacitação em Espigão do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 20/02/2026 às 14h27

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou dois dias intensos de ações estratégicas voltadas ao fortalecimento da qualidade do ensino na rede pública municipal.

Na manhã desta quinta-feira, 19 de fevereiro, a SEMED promoveu uma importante reunião de alinhamento anual com todas as equipes gestoras das escolas da rede municipal. , integração e definição de metas para o ano letivo.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a organização, a eficiência administrativa e o aprimoramento contínuo dos processos educacionais, garantindo que cada unidade escolar atue de forma alinhada e estratégica.

Já nesta sexta-feira, 20 de fevereiro, professores da rede municipal participaram de capacitação do programa PROALFA. A formação é direcionada aos docentes do 1º, 2º e 3º anos das redes municipal e estadual, com foco no fortalecimento dos índices de alfabetização e aprendizagem dos estudantes.

A capacitação integra as ações desenvolvidas em parceria entre a Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, o Governo de Rondônia e o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, consolidando um trabalho conjunto que prioriza resultados concretos na educação.

Planejamento, formação continuada e compromisso com a alfabetização, ações que constroem uma base sólida para o futuro de nossas crianças.