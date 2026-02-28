Deputado Pedro Fernandes anuncia R$ 230 mil para aquisição de medicamentos em Cacaulândia

Por Assessoria

Publicada em 28/02/2026 às 08h10

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) anunciou a destinação de R$ 230 mil para a aquisição de medicamentos que irão reforçar o estoque da farmácia municipal de Cacaulândia. O recurso atende a uma demanda apresentada pela gestão municipal e tem como objetivo garantir o abastecimento regular e ampliar a assistência farmacêutica à população.



O anúncio contou com a presença do prefeito de Cacaulândia, Danielzinho, do vice-prefeito Manoel Fernandes e do secretário municipal de Saúde, Adelson Gonçalves, que destacaram a importância do investimento para o município.



O prefeito Danielzinho ressaltou que o recurso chega em um momento importante para a saúde municipal. “Esse apoio é fundamental para mantermos a farmácia abastecida e garantirmos que a população tenha acesso gratuito aos medicamentos de que precisa. Com esse recurso, conseguimos ampliar o estoque e dar mais tranquilidade aos pacientes que dependem dos medicamentos oferecidos pela rede municipal, disse o prefeito.



O vice-prefeito Manoel Fernandes também enfatizou a parceria. "Quando há união de esforços, os resultados aparecem. Esse recurso reforça nosso compromisso com a saúde e com o cuidado das pessoas.”



O secretário de Saúde, Adelson Gonçalves, explicou que o investimento contribuirá diretamente para a continuidade dos atendimentos. “Quero agradecer do deputado Pedro, porque é muito importante esse recurso para fortalecer a saúde de Cacaulândia, e reforça o compromisso com nosso município.”



Para o deputado Pedro Fernandes, investir na saúde básica é assegurar dignidade e eficiência no serviço público. “Nosso mandato tem compromisso com a saúde dos municípios. Garantir recursos para medicamentos é cuidar das pessoas e fortalecer a rede de atendimento”, destacou.



A destinação do recurso reafirma a atuação conjunta entre o mandato parlamentar e a administração municipal, com foco na melhoria contínua dos serviços de saúde em Cacaulândia.