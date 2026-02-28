Elero recebe lideranças de Cacoal para alinhar cursos da grade de 2026
Por CACOAL NOTÍCIAS
Publicada em 28/02/2026 às 09h05
Durante está semana, diretora pedagógica da Escola do Legislativo, Socorro Rodrigues, recebeu importantes lideranças do município de Cacoal para tratar da oferta de cursos que irão compor a grade de 2026 da instituição. O encontro teve como foco alinhar demandas locais e fortalecer parcerias que ampliem o acesso à qualificação e à formação cidadã.

Participaram da reunião Ana Cléa, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Cacoal; Nice Condaque, vereadora do município; Mirian Lacerda, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher epresidente do Conselho Municipal do Idoso; Rosana Lucena, secretária executiva dos Conselhos Municipais de Assistência Social; e Noeli Brum Deiró, esposa do deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil).

De acordo com a diretora pedagógica, o encontro foi marcado pelo diálogo produtivo e pelo compromisso conjunto com o desenvolvimento do município.

“Hoje, nessa manhã maravilhosa, a Escola do Legislativo teve a honra de receber mulheres incríveis que fazem a diferença no município de Cacoal. Tivemos uma conversa muito proveitosa sobre os cursos que serão disponibilizados na grade de 2026. Essa parceria certamente fará a diferença lá na ponta, a partir do momento em que a escola estará liberando e disponibilizando cursos para atender às demandas do município. Esse é o nosso papel: levar assistência e fazer a diferença nos municípios onde estamos presentes”, destacou Socorro Rodrigues.

A iniciativa reforça o compromisso da Escola do Legislativo em atuar de forma descentralizada, promovendo capacitação técnica e formação continuada para fortalecer políticas públicas e contribuir com o desenvolvimento social nos municípios onde está presente.

