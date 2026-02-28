Elero recebe lideranças de Cacoal para alinhar cursos da grade de 2026

Por CACOAL NOTÍCIAS

Durante está semana, diretora pedagógica da Escola do Legislativo, Socorro Rodrigues, recebeu importantes lideranças do município de Cacoal para tratar da oferta de cursos que irão compor a grade de 2026 da instituição. O encontro teve como foco alinhar demandas locais e fortalecer parcerias que ampliem o acesso à qualificação e à formação cidadã.

Participaram da reunião Ana Cléa, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Cacoal; Nice Condaque, vereadora do município; Mirian Lacerda, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher epresidente do Conselho Municipal do Idoso; Rosana Lucena, secretária executiva dos Conselhos Municipais de Assistência Social; e Noeli Brum Deiró, esposa do deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil).

De acordo com a diretora pedagógica, o encontro foi marcado pelo diálogo produtivo e pelo compromisso conjunto com o desenvolvimento do município.

“Hoje, nessa manhã maravilhosa, a Escola do Legislativo teve a honra de receber mulheres incríveis que fazem a diferença no município de Cacoal. Tivemos uma conversa muito proveitosa sobre os cursos que serão disponibilizados na grade de 2026. Essa parceria certamente fará a diferença lá na ponta, a partir do momento em que a escola estará liberando e disponibilizando cursos para atender às demandas do município. Esse é o nosso papel: levar assistência e fazer a diferença nos municípios onde estamos presentes”, destacou Socorro Rodrigues.

A iniciativa reforça o compromisso da Escola do Legislativo em atuar de forma descentralizada, promovendo capacitação técnica e formação continuada para fortalecer políticas públicas e contribuir com o desenvolvimento social nos municípios onde está presente.