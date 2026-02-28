Ezequiel Neiva assegura poço artesiano para comunidade Portelinha, em Alta Floresta

Por Alexandre Almeida

Publicada em 28/02/2026 às 08h20

Parceria entre o mandato do deputado, o vereador Jeremias e o prefeito Gio Damo viabiliza solução histórica para o abastecimento(Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

Uma nova realidade está prestes a se tornar concreta para 21 famílias da comunidade Portelinha, na zona rural de Alta Floresta D'Oeste. O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) garantiu recurso para a perfuração de um poço artesiano, atendendo a uma indicação do vereador Jeremias (Republicanos), em parceria com o prefeito Gio Damo (União Brasil).

Ezequiel Neiva garante recurso para perfuração de poço artesiano que beneficiará 21 famílias da comunidade Portelinha (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

A iniciativa representa um avanço significativo para os moradores, que há décadas enfrentam dificuldades com o abastecimento de água. Atualmente, a comunidade depende de uma nascente localizada na serra, que sofre com os efeitos das chuvas intensas no período de inverno e praticamente desaparece durante a estiagem.



Produtora rural Cleidesa Morais destaca a importância do poço artesiano para enfrentar anos de escassez de água na comunidade

A produtora rural Cleidesa Morais relatou as dificuldades enfrentadas ao longo dos anos e a importância do investimento para as famílias. “A contribuição do deputado foi a liberação do recurso para fazer o poço artesiano, pois aqui na comunidade Portelinha sofremos muito com a falta de água há muitos anos. No tempo das águas, a nossa água vem da nascente na serra e no cano não para, pois é forte com as chuvas. E no tempo da seca ela some”, destacou.

Cleidesa também ressaltou o sentimento de gratidão pela conquista. “O deputado estadual Ezequiel Neiva teve esse carinho para que pudéssemos estar fazendo esse poço que foi tão sonhado e que vai virar realidade para nossa comunidade. Sinto muito carinho, muita gratidão. Era um sonho e tínhamos essa necessidade da água há anos. Antigamente a água tinha e não era tão escassa como é hoje”, afirmou.

Poço artesiano vai garantir mais dignidade, segurança hídrica e fortalecimento da produção rural na comunidade Portelinha

Morador da comunidade há mais de duas décadas, o produtor rural Aloir Hebert reforçou o impacto da obra. “Saindo esse poço para nós será uma bênção. São 20 e poucos anos morando por aqui e a água não vem”, relatou.

O deputado Ezequiel Neiva destacou que a ação é fruto do trabalho conjunto entre o Legislativo municipal, a prefeitura e o seu mandato na Assembleia Legislativa. “Recebemos essa demanda por meio do vereador Jeremias e prontamente buscamos viabilizar o recurso para que a gestão do prefeito Gio Damo possa atender essa comunidade. Água é dignidade e qualidade de vida. Não poderíamos deixar essas famílias continuarem sofrendo com a escassez”, afirmou.



O parlamentar também enfatizou o impacto social da iniciativa para a comunidade Portelinha. “Esse poço artesiano vai garantir segurança hídrica para 21 famílias, fortalecendo a produção rural e oferecendo melhores condições de vida. Nosso compromisso é com quem mais precisa, especialmente com as comunidades que aguardam há anos por soluções concretas”, concluiu.

Com a liberação do recurso para a prefeitura municipal, a expectativa agora é pela execução da obra, que promete transformar o dia a dia das famílias e garantir um direito básico: o acesso à água de qualidade.



Fotos: Alexandre Almeida e Thyago Lorentz