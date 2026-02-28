Prefeitura encerra curso de capapcitação e entrega certificados de conclusão

Por ASSESSORIA

Publicada em 28/02/2026 às 08h50

A entrega de certificados marcou o encerramento da Oficina de Ovos de Páscoa e Trufas de Chocolate, uma iniciativa da Prefeitura de Ariquemes, realizada por meio do CRAS de Ariquemes.

Mais que uma capacitação, o curso representou oportunidade de geração de renda, aprendizado e fortalecimento da comunidade. Parabéns a todos os participantes pela dedicação e conquista!

Fiquem ligados nas redes sociais da Prefeitura — em breve novas vagas para outros cursos serão abertas!