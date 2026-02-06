Deputado Laerte Gomes participa da inauguração das novas instalações da Apae de Ji-Paraná

Publicada em 06/02/2026 às 08h30
Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) (Foto: Assessoria Parlamentar)
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) participou, nesta quinta-feira (5), da inauguração das novas instalações da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Ji-Paraná, fruto de um investimento de R$ 841.184,40, viabilizado por meio de emenda parlamentar de sua autoria. O recurso foi empenhado em dezembro de 2024, atendendo solicitação do então presidente da entidade, Dr. Edson Aleotti, juntamente com toda a diretoria da Apae, e teve o pagamento efetivado ao longo de 2025.
Na ocasião em que o recurso foi garantido, o parlamentar explicou que o pedido visava atender o Programa Educação para Todos – Rumo à Inclusão, iniciativa voltada a assegurar estrutura adequada e o pleno funcionamento da Educação Especial. Com a liberação do investimento, a Apae de Ji-Paraná passou por obras de reforma e ampliação, culminando na entrega do Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), espaço que vai fortalecer ainda mais o atendimento aos alunos e às famílias assistidas pela instituição.
Durante o evento, que reuniu autoridades, colaboradores, famílias e representantes da sociedade civil, Laerte Gomes destacou a importância da Apae e reforçou que as entidades filantrópicas sobrevivem, em grande parte, graças ao apoio da sociedade e do poder público, que, segundo ele, deveria oferecer ainda mais atenção e suporte a esse trabalho essencial.
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) (Foto: Assessoria Parlamentar)
Em seu pronunciamento, o deputado afirmou que a data era especial para todos que “têm e sentem um coração apaeano”. Ele agradeceu a presença das autoridades, dos colaboradores e fez questão de enaltecer o trabalho de quem atua diariamente na entidade. “Só trabalha em Apae quem ama o que faz”, afirmou, reconhecendo o empenho e a dedicação dos profissionais que cuidam dos alunos com carinho e responsabilidade.
Laerte Gomes também destacou e elogiou a gestão anterior da entidade, presidida pelo Dr. Edson Aleotti. Segundo o parlamentar, o ex-presidente junto com antiga equipe e a Apae de Ji-Paraná “parecem ser uma coisa só”, tamanha a identificação e a dedicação demonstradas ao longo dos anos. Laerte ressaltou ainda que espera que Dr. Edson continue contribuindo com a entidade de alguma forma, já que, durante sua gestão, a parceria de trabalho resultou na reforma e em inúmeras melhorias estruturais para a Apae.
O deputado reafirmou que a inclusão social é também é uma das principais bandeiras de seu mandato. Ele relembrou que essa atuação vem desde antes da vida pública, quando ainda morava em Alvorada do Oeste, período em que já contribuía com ações sociais como comerciante, seguindo depois como prefeito e, atualmente, em seu quinto mandato consecutivo como deputado estadual. “Entendo a inclusão como uma missão de vida”, declarou, afirmando estar muito feliz por poder contribuir com a Apae de Ji-Paraná.
Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) durante a participação da inauguração das novas instalações da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Ji-Paraná (Foto: Assessoria Parlamentar)
Durante o evento, Laerte Gomes anunciou ainda que pretende, dentro de aproximadamente 60 dias, empenhar R$ 600 mil para a construção de uma piscina coberta na entidade, ampliando as possibilidades de atendimento terapêutico e de inclusão dos alunos. Ao encerrar sua fala, agradeceu o apoio do governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, pela liberação do recurso, cumprimentou novamente todos os presentes e destacou que, em 2026, os trabalhos desenvolvidos pela Apae de Ji-Paraná em parceria com seu mandato farão ainda mais diferença na vida dos alunos especiais e de suas famílias.
O ex-presidente da Apae, Dr. Edson Aleotti, relembrou sua trajetória junto à entidade. Ele contou que, inicialmente, contribuía apenas com doações financeiras, mas que, com o tempo, entendeu que o envolvimento precisava ir além. “Doar dinheiro é fácil, mas o que esses alunos precisam é de carinho e de amor”, afirmou, explicando que foi a partir desse entendimento que sua história com a Apae se fortaleceu.
Dr. Edson agradeceu e enalteceu a parceria com o deputado Laerte Gomes, destacando a sensibilidade do parlamentar desde o primeiro contato. “Quando falei do nosso projeto para o deputado Laerte Gomes, ele não gaguejou e abraçou nossa ideia, nos ajudando a dar mais dignidade para alunos, professores e colaboradores, que são a extensão da família de cada aluno assistido”, declarou.
A inauguração do CAEE marca um novo capítulo na história da Apae de Ji-Paraná, reforçando o compromisso com a inclusão, a educação especial e a construção de um futuro com mais dignidade e oportunidades para todos.
