Deputado Ezequiel Neiva participa da entrega de retroescavadeira para fortalecer o atendimento ao produtor rural em Theobroma

Publicada em 03/02/2026 às 08h20
Deputado Ezequiel Neiva, durante a participação da entrega da retroescavadeira (Foto: Andre Fhelipe | Assessoria Parlamentar)
O fortalecimento do setor produtivo rural de Theobroma ganhou um novo impulso com a chegada de uma retroescavadeira que passa a integrar a estrutura de apoio aos pequenos produtores do município. O equipamento, viabilizado por investimento de quase R$ 500 mil destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), foi entregue na Associação Comunitária de Nova Olinda (Arcnol), atendendo a uma solicitação do vereador Zé Barros Júnior.
A nova máquina irá beneficiar mais de 500 famílias, oferecendo serviços diretamente nas propriedades rurais, mediante agendamento prévio. Os atendimentos contemplarão tanto associados quanto não associados, ampliando o alcance das ações e garantindo apoio efetivo aos produtores rurais do município.
Durante a participação da entrega, o deputado Ezequiel Neiva destacou a importância do investimento para o desenvolvimento do campo. “Mais de 500 famílias serão atendidas com essa máquina, um equipamento extremamente importante para executar serviços no campo. Nosso compromisso é fortalecer quem produz e movimenta a economia do município”, frisou o parlamentar.
O presidente da Associação Comunitária de Nova Olinda, Valtair Alves Faria, ressaltou que a chegada da retroescavadeira representa um grande incentivo ao produtor rural. Segundo ele, a escolha do equipamento foi feita de forma democrática, após reunião entre os associados. “Essa máquina foi definida pelos próprios associados como a principal necessidade do momento. É um investimento que traz benefícios diretos para quem vive da produção rural”, afirmou.
Apoio contínuo ao produtor rural
O vereador Zé Barros Júnior destacou a atuação do deputado Ezequiel Neiva como parceiro permanente do setor produtivo de Theobroma. Ele lembrou os investimentos já destinados ao município, como a aquisição de tubos metálicos para a substituição de pontes antigas de madeira, manilhas para o programa porteira adentro e a entrega de dois caminhões ¾, que reforçam o atendimento às demandas dos produtores da região.
“O deputado Ezequiel Neiva tem demonstrado compromisso com o produtor rural de Theobroma, garantindo investimentos que melhoram as condições de trabalho no campo e fortalecem a economia local”, concluiu o vereador.
Setor produtivo rural de Theobroma (Foto: Andre Fhelipe | Assessoria Parlamentar)
A entrega da retroescavadeira reforça o compromisso com o desenvolvimento rural sustentável, proporcionando mais estrutura, eficiência e qualidade de vida às famílias que vivem da produção agrícola no município.
Foto: Andre Fhelipe
