Pedro Fernandes garante R$ 500 mil em investimentos para a saúde de Machadinho do Oeste

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) anunciou, nesta semana, a destinação de R$ 500 mil em recursos de emenda parlamentar para fortalecer a saúde pública do município de Machadinho D’Oeste. Os investimentos contemplam a aquisição de medicamentos e a construção de uma sala de atendimento pré-natal para gestantes, no Distrito do 5º BEC. O deputado, por meio de seu mandato, já conquistou mais R$ 5,2 milhões em investimentos para o município.
Do total anunciado, R$ 300 mil serão destinados à compra de medicamentos para abastecer a farmácia municipal, garantindo melhores condições de atendimento à população. Já os outros R$ 200 mil serão aplicados na construção de uma sala específica para atendimentos voltados ao pré-natal, oferecendo mais conforto, dignidade e cuidado às mulheres gestantes da zona rural.
O anúncio foi feito durante visita do parlamentar ao município, na farmácia municipal, ao lado do vereador Cícero Martins, representante de Machadinho D’Oeste, e do secretário de Saúde, Amauri Vale. Na ocasião, Pedro Fernandes destacou a importância de ouvir quem está na linha de frente da gestão pública. “Esse compromisso nasce do diálogo com quem faz a gestão no dia a dia. Pela experiência que tive como prefeito, sei da importância de ouvir o secretário, o vereador e o prefeito para que o recurso chegue aonde realmente faz diferença. Esses investimentos vão garantir medicamentos e um espaço adequado para atender as gestantes do Distrito do 5º BEC”, afirmou o deputado.
O secretário municipal de Saúde, Amauri Vale, agradeceu o apoio e ressaltou a relevância do recurso para o município. “Atendemos cerca de 65 mil pessoas por ano, distribuímos mais de dois milhões de medicamentos e investimos mais de R$ 1,5 milhão na farmácia municipal. Esse recurso chega em boa hora e vai atender toda a população de Machadinho D’Oeste”, destacou.
O vereador Cícero Martins também reforçou a importância da parceria e do compromisso firmado com a população. “Mais uma vez, o deputado Pedro Fernandes vem até Machadinho, ouve as demandas e assume compromissos reais. São R$ 300 mil para a saúde e mais R$ 200 mil para a construção da sala de pré-natal no Distrito do 5º BEC, um investimento muito importante para nossas gestantes”, pontuou.
Pedro Fernandes agradeceu ainda à gestão municipal, em nome do prefeito Paulo da Remap, pelo diálogo constante e pela abertura para parcerias que resultem em melhorias na qualidade de vida da população.
