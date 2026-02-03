Deputado Dr. Luís do Hospital enaltece atuação da Associação Luz do Alvorecer

Publicada em 03/02/2026 às 08h10
O deputado estadual Dr. Luís do Hospital, presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), realizou uma visita institucional à sede da Associação Luz do Alvorecer, em Porto Velho. A agenda ocorreu a convite do desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia, Gilberto Barbosa, idealizador da iniciativa. No local, o parlamentar conheceu as instalações da instituição e teve contato com os projetos desenvolvidos pela entidade.
Durante a visita, Dr. Luís do Hospital destacou a seriedade do trabalho realizado e o impacto social gerado pela atuação da associação, que desenvolve ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares, à promoção da cidadania e à criação de oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade. O deputado agradeceu o convite e ressaltou a importância de iniciativas que nascem do compromisso com o cuidado humano e a transformação social.
Para o parlamentar, conhecer de perto experiências consolidadas da sociedade civil é fundamental para qualificar o debate e a construção de políticas públicas, especialmente nas áreas de saúde, previdência e assistência social. Segundo ele, projetos que estimulam autonomia, inclusão e dignidade precisam ser reconhecidos e fortalecidos pelo poder público.
Dr. Luís do Hospital afirmou ainda que seguirá acompanhando iniciativas que dialoguem com as reais demandas sociais de Rondônia, reafirmando o compromisso do mandato com ações voltadas ao desenvolvimento humano, à justiça social e à melhoria da qualidade de vida da população rondoniense.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!