Deputada Gislaine Lebrinha recebe prefeitos e vereadores em agenda na Assembleia Legislativa

Publicada em 06/02/2026 às 08h20
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) cumpriu agenda nesta terça-feira (03) em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Rondônia, em Porto Velho, onde recebeu prefeitos, vereadores e representantes municipais para tratar de demandas prioritárias apresentadas por diferentes regiões do estado.
Durante os encontros, foram discutidas solicitações relacionadas a áreas como saúde, infraestrutura, agricultura, educação, esporte, lazer e assistência social, com foco em investimentos e melhorias para os municípios.
Entre as lideranças atendidas estiveram o prefeito Jair e a secretária municipal de Saúde Vera Lúcia, de Alvorada D’Oeste; as vereadoras Jéssica da Saúde e Juliane Crestani, de Seringueiras; a vereadora Tatiane Inácio, de Colorado D’Oeste; o prefeito Ginão, de Nova Brasilândia D’Oeste; e Cliusson Torres, que também participou da agenda apresentando demandas específicas do município de Costa Marques.
Segundo a deputada, a agenda no gabinete permite aproximar o mandato das necessidades locais. “É gratificante receber representantes dos municípios e ouvir de perto as demandas da população. Nosso trabalho é buscar recursos e apoiar ações que tragam resultados para Rondônia”, afirmou.
A parlamentar destacou que seguirá atuando na articulação de investimentos para os municípios rondonienses, com foco no atendimento das principais necessidades apresentadas pelas lideranças locais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!