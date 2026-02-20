Coronel Marcos Rocha é oficializado no comando do PSD em Rondônia até 2027

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/02/2026 às 15h23

O governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, foi oficialmente registrado pela Justiça Eleitoral como presidente do diretório estadual do Partido Social Democrático (PSD). A confirmação consta em certidão emitida nesta sexta-feira (20), que formaliza o período de vigência do comando partidário entre 20 de fevereiro de 2026 e 31 de maio de 2027.

De acordo com o documento, o órgão partidário possui caráter provisório e abrangência estadual, com os dados inseridos nos assentamentos da Justiça Eleitoral na data de emissão da certidão. O registro atesta que Marcos Rocha passa a exercer oficialmente a função de presidente da sigla em Rondônia, consolidando o movimento político iniciado com sua filiação ao partido.

A mudança partidária havia sido anunciada anteriormente, em São Paulo, durante encontro com o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, momento em que o governador formalizou sua entrada no PSD e sinalizou a estratégia de fortalecimento da sigla no Estado.

Na ocasião, a filiação foi interpretada como parte de um redesenho do tabuleiro político rondoniense para as eleições de 2026, com reflexos diretos na formação de alianças e na montagem de nominatas proporcionais. Com a certidão da Justiça Eleitoral, o movimento deixa o campo político e passa a ter efeito administrativo e jurídico dentro da estrutura partidária.

O comando estadual do PSD coloca Marcos Rocha na condição de principal articulador da legenda em Rondônia, responsável pela condução das decisões estratégicas, definição de candidaturas e organização interna da sigla no período que antecede o próximo ciclo eleitoral.