Confusão em bar termina com disparo para o alto e envolvidos levados à UNISP

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/02/2026 às 08h30

Uma confusão generalizada registrada na madrugada desta terça-feira (24) em um bar localizado na região da K-5, em Ji-Paraná, terminou com disparo de arma de fogo para o alto e condução dos envolvidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para esclarecimentos. O tumulto se intensificou após uma discussão que começou no interior do estabelecimento e se estendeu para a via pública, onde houve troca de agressões físicas.

De acordo com relatos dos próprios participantes, a situação teria se iniciado quando um dos frequentadores deixou a mesa momentaneamente e, ao retornar, percebeu a aproximação de outro homem com a irmã de um dos presentes, o que provocou o início do desentendimento. A discussão evoluiu rapidamente e resultou em agressões mútuas no lado de fora do bar. Um pedaço de madeira teria sido utilizado durante a briga, mas o objeto não foi localizado posteriormente.

Dois dos envolvidos relataram sentir dores após as agressões, afirmando que estavam com o “couro ardendo”, enquanto outro participante apresentou lesões e afirmou ter sido agredido, alegando ainda tentativa de subtração de seus pertences. As versões sobre o início e a dinâmica do confronto divergiram entre eles.

Durante o tumulto, um homem que estaria acompanhado de um dos participantes efetuou um disparo para o alto nas proximidades, provocando correria entre os presentes. O responsável pelo tiro não foi identificado. Com a chegada da polícia, todos os envolvidos foram encaminhados à UNISP, onde o caso passou a ser apurado.