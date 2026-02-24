R$ 78 mil para instalação de playground em Presidente Médici é emenda oriunda do deputado Luizinho Goebel 

Por Assessoria

Publicada em 24/02/2026 às 09h23

O Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), formalizou o repasse de recursos destinados à melhoria da infraestrutura de lazer no município de Presidente Médici. A iniciativa é fruto de uma emenda parlamentar do deputado estadual Luizinho Goebel

O investimento, no valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), foi viabilizado através da Nota de Empenho nº 2025NE000776 e concluído com a emissão da Ordem Bancária nº 2026OB007934, datada de fevereiro de 2026.

O objetivo central deste convênio é a aquisição e instalação de 01 (um) playground infantil, que será implantado em uma praça pública da cidade.

A transferência voluntária dos recursos foi classificada sob a rubrica de "Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana". O processo administrativo (SEI nº 0069.003372/2025-60) contou com as assinaturas eletrônicas do Secretário da SEOSP, Elias Rezende de Oliveira, e demais gestores técnicos da pasta.

"O empenho refere-se à formalização de Termo de Convênio entre o Governo de Rondônia e a Prefeitura de Presidente Médici, visando oferecer espaços de lazer adequados para as crianças da região."

Os recursos financeiros já foram autorizados para crédito na conta bancária da Prefeitura Municipal de Presidente Médici junto ao Banco do Brasil.